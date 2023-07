Der kriselnde Linux-Softwarespezialist Suse hat im zweiten Geschäftsquartal beim Ergebnis schwächer abgeschnitten als von Experten gedacht. Während der bereinigte Gewinn deutlich niedriger als erwartet ausfiel, lag der der Verlust über den Prognosen. An der Börse fiel die Aktie daraufhin auf ein neues Rekordtief.Das Unternehmen steckt derzeit in einer Krise, in diesem Jahr ging daher auch das oberste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...