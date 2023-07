Baden-Baden (ots) -"Nacht der vergessenen Sterne": Janina Fautz und Lisa Wagner ermitteln in Landau / Kriminalhörspiel ab 7. Juli 2023 in der ARD Audiothek / 15. Juli, 19:05 Uhr in SWR2Kriminalautor Friedrich Ani führt in seinem ersten Falldes Pfälzer ARD Radio Tatortsdie Polizei zu einem brennenden Gasthaus in Landau: Polizeioberkommissarin Anima King (Janina Fautz) von der Direktion Landau und Kriminalhauptkommissarin Fe Ekkelsberg (Lisa Wagner) aus Ludwigshafen ermitteln wegen schwerer Brandstiftung - und treffen in der alten Festungsstadt an der Südlichen Weinstraße auf dubiose Gestalten. Eine Zwölfjährige ist an einer Rauchvergiftung gestorben, weil Immobilienspekulation und Vetternwirtschaft dunkle Blüten treiben. Der Radio Tatort des SWR ist am Samstag, 15. Juli 2023 um 19:05 Uhr in SWR2 zu hören. Bereits ab 7. Juli 2023 steht der Hörspielkrimi ein Jahr lang in der ARD Audiothek kostenlos zum Download. Vom 12. bis 17. Juli 2023 wird "Nacht der vergessenen Sterne" außerdem im gesamten ARD Hörfunk gesendet.Janina Fautz und Lisa Wagner sind die Ermittlerinnen des SWRJanina Fautz und Lisa Wagner haben die tragenden Hauptrollen im ARD Radio Tatort des SWR. Sie ermitteln in Landau. Der SWR produziert für die bundesweite Kriminalhörspielreihe ARD Radio Tatort ein bis zwei Folgen pro Jahr.Eine leere Gaststätte, zwei letzte Gäste"Nacht der vergessenen Sterne" beginnt mit Löscharbeiten an einer leer stehenden Gaststätte, in der ein Feuer gelegt wurde. Dort, in der sogenannten L-Klause, hat die zwölfjährige Ausreißerin Emily übernachtet - sie dort stirbt sie an einer Rauchvergiftung. Die Kripo ermittelt wegen schwerer Brandstiftung: Welche Rolle spielt die Immobilienspekulation? Warum sucht niemand nach Emily? Und wer ist ihr verschwundener Begleiter? Wieder wird Anima King bei ihren Ermittlungen von der Kriminalpolizei Ludwigshafen unterstützt. Fe Ekkelsberg und ihr Kollege Dillinger staunen nicht schlecht, dass die örtliche Einsatzzentrale in einer Weinstube beheimatet ist - weil allerorten renoviert wird. Und überall tun sich Abgründe auf. Der ehemalige Wirt der L-Klause hat nicht nur mit Alkohol ein handfestes Problem, sondern auch mit Seilschaften und seiner Frau.BeteiligteNeben Janina Fautz und Lisa Wagner in den Rollen der beiden Kommissarinnen King und Ekkelsberg sind in weiteren Hauptrollen Rainer Furch, Sierk Radzei, Cédric Cavatore und Yasmina Djaballah zu hören - vorwiegend auf Pfälzisch. Das Stück schrieb Friedrich Ani. Regie führte Maidon Bader. Die Musik stammt von der Karlsruher Band Kammerflimmer Kollektief, der Titelsong von Clemens Haas. Die Redaktion und Dramaturgie des ARD Radio Tatorts hat für den SWR Uta-Maria Heim.Kriminalautor Friedrich AniDer in München lebende Friedrich Ani, geboren 1959, zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Krimiautoren. Neben zahlreichen Romanen und TV-Drehbüchern schreibt er Hörspiele. Im vergangenen Jahr verfasste er für den BR und den SWR die Krimi-Trilogie "Haus der aufgehenden Sonne". Für die "Nacht der vergessenen Sterne" hat er in Rheinland-Pfalz recherchiert."Nacht der vergessenen Sterne" im SWR HörfunkSamstag, 15. Juli 2023, 19:05 Uhr, SWR2 KrimiSonntag, 16. Juli 2023, 21:03 Uhr, SWR4 Baden-Württemberg."Nacht der vergessenen Sterne" als Podcast und DownloadAudio auf SWR.de/swr2/hoerspielPodcast ab 7. Juli 2023 ein Jahr lang kostenlos zum Download in der ARD Audiothek (http://www.ardaudiothek.dehttps://www.ardaudiothek.de/sendung/ard-radio-tatort/95422134/)Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/ard-radio-tatort-nacht-der-vergessenen-sterneFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5551636