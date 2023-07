In ihrem am Mittwochabend veröffentlichten Sitzungsprotokoll signalisierte die US-Notenbank nach der Zinspause Mitte Juni weitere Leitzinserhöhungen. Zudem wirft der viel beachtete US-Arbeitsmarktbericht für Juni am morgigen Freitag seine Schatten voraus. Die Paypal-Aktie lässt diese eher schlechten Nachrichten kalt und der Trading-Tipp steigt weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...