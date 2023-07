Die Aktie von Meta hat in den vergangene Monaten eine imposante Rallye hingelegt. Aktuell sorgt der Großangriff auf Twitter für Schlagzeilen. Andreas Wolf von HeavytraderZ zeigt, in welche Richtung es jetzt weitergehen könnte. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in alle Team-Trades ein. ...