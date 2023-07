Heute im gabb: Um 11:30 liegt der ATX TR mit -0.79 Prozent im Minus bei 6900 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 4.59% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +1.99% auf 76.7 Euro, dahinter DO&CO mit +1.46% auf 125.4 Euro und Verbund mit +0.24% auf 72.525 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15774 ( -0.91%, Ultimo 2022: 13923, 13.29% ytd). - In den News: Agrana, Pierer Mobility, Kontron, OMV, Lenzing, Kapsch, Sportradar, Aktiendeals bei Porr, Research zu UBM, Andritz ...- Nachlese: Viel OMV und Telekom- Tag 4 in der 1. Runde im 16. Aktienturnier, so steht es in den 12 Duellen, alle drei Immos virtuell weiter- Kurze zu OMV, Lenzing, Kapsch TrafficCom- Lenzing, Bawag, Do&Co und weitere Aktien auffällig; Georg Kapsch führt im CEO-Ranking- gabb Jobradar: Porr, ...

