Die SAP-Aktie strebt seit Anfang des Jahres in einem sauberen Aufwärtstrendkanal nach oben. Im Vorfeld der Berichtssaison haben einige Analysten ihre Einschätzungen und Kursziele für die Aktie der Walldorfer Software-Schmiede überarbeitet. Neue Jahreshochs scheinen bei dem DAX-Titel daher nur eine Frage der Zeit.Nach einer längeren Durststrecke mit einem Ergebnisrückgang wegen hoher Investitionen in das Cloudangebot soll sich bei SAP in diesem Jahr endlich das Blatt wenden. Das dürften die am 20. ...

