Insight Engine Mindbreeze InSpire als perfekte Basis für den sicheren Einsatz von Large Language Models im Unternehmen

Mindbreeze, ein führender Anbieter von Wissensmanagement und Information Insight, ermöglicht es Kunden Innovationen im Bereich der Generativen KI auch für ihre sensiblen Unternehmensdaten sicher zu nutzen. Die Verwendung von fortschrittlichen Large Language Models (LLM) zusammen mit der Insight Engine Mindbreeze InSpire bietet außergewöhnliche Kundenerlebnisse im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung, Textgenerierung und Datensicherheit.

Generative AI (GenAI) und Tools wie ChatGPT haben die Welt im Sturm erobert", erklärt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze. "Damit diese Technologien aber in Unternehmen professionell eingesetzt werden können, müssen zahlreiche Herausforderungen adressiert werden beispielsweise die sogenannte Halluzination, mangelnde Datensicherheit, Berechtigungen, kritische Intellectual Property-Fragen, teure Trainingskosten oder generell die technische Umsetzung mit vertraulichen Unternehmensdaten. Genau diese Schwächen gleicht Mindbreeze InSpire aus und bildet damit die ideale Basis, um Generative AI für den Unternehmenseinsatz wirklich tauglich zu machen, ganz ohne seine Daten mit anderen zu teilen."

Integration mit vielen Vorteilen für Anwender

Im Gegensatz zu Anwendungen wie ChatGPT, dessen Datenursprung meist nicht nachvollziehbar ist, verwendet Mindbreeze InSpire die vorhandenen Unternehmensdaten als Basis für maschinelles Lernen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Daten und die damit trainierten Modelle dabei stets dem jeweiligen Unternehmen gehören und nicht in ein öffentliches Modell einfließen. Sowohl vorhandene als auch generierte Inhalte sind damit stets sicher, korrekt, vertrauenswürdig und vor allem auch nachvollziehbar. Da die Lösung zusätzlich zur Antwort die Quelle referenziert, sind Nutzer jederzeit in der Lage die Antworten bei Bedarf zu validieren.

Mindbreeze InSpire liefert Nutzern damit intelligente, aber auch fundierte sowie personalisierte Antworten und bietet Unternehmen die Chance KI in einer sicheren, vertrauenswürdigen, verantwortungsvollen und nachhaltigen Weise zu nutzen.

Mindbreeze bietet maximale Flexibilität durch offene Standards

Die Auswahl des bevorzugten LLMs überlässt Mindbreeze ihren Kunden. Die Insight Engine Mindbreeze InSpire wird mit vortrainierten Modellen (pre-trained models) ausgeliefert. Aufgrund des Einsatzes von Transformer Models und offenen Standards lassen sich bspw. Modelle von Communities wie Huggingface ganz einfach verwenden. Hat ein Kunde bereits ein bestimmtes Modell im Einsatz kann dieses ebenso genutzt werden. Darüber hinaus bietet Mindbreeze Kunden qualifizierte Unterstützung bei der Auswahl eines geeigneten LLMs und den damit verbundenen Anwendungsfällen.

"Was Mindbreeze auf diesem Gebiet einzigartig macht, ist, dass die Modelle sowohl in der Cloud als auch auf unseren On-Premises Appliances laufen. Kunden haben also nicht nur die völlige Wahlfreiheit bei der Auswahl ihres LLMs, sondern auch dabei, wo sie ihre Daten verarbeiten wollen", erklärt Jakob Praher, CTO von Mindbreeze. "Unsere langjährige Erfahrung mit der hochskalierbaren Verarbeitung von riesigen Datenbeständen ermöglicht es uns, derartige maßgeschneiderte Hardware- und Softwarelösungen zu liefern."

Mindbreeze bietet bereits seit Jahren einen vollständigen hybriden Ansatz und löst kritische Abhängigkeiten auf, indem alle Möglichkeiten von Mindbreeze InSpire sowohl On-Premises als auch in der Cloud verfügbar sind.

Über Mindbreeze

Mindbreeze ist ein führender Anbieter von Information Insight und Wissensmanagement, mit Unternehmenshauptsitzen in Zentraleuropa sowie Nordamerika sowie einem weltweit agierenden Partnernetzwerk.

Das Produkt Mindbreeze InSpire nutzt Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) wie maschinelles Lernen und neuronale Netze sowie natürliche Sprachverarbeitung, um Unternehmen beim Analysieren, Verstehen und effizienten Vernetzen ihrer Unternehmensdaten zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mindbreeze.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @Mindbreeze.

