Volketswil | Kriens | Tübach (ots) -Wellness im eigenen Heim ist mittlerweile zu einem Trend geworden. Immer mehr Menschen wollen geistige und körperliche Entspannung zelebrieren - ganz privat zu Hause. In diesem Bereich lanciert der ausgewiesene Wellness- und Saunaspezialist Küng zwei Produktneuheiten: Die Saunakollektion"Priva" und die kompakte Dampfdusche "SteamShower". Beide Produkte werden in der gewohnten Qualität made in Altendorf produziert. Dank einem modularen Aufbau punkten beide Kabinen mit einem attraktiven Preismodell, das Wellness im eigenen Zuhause für ein breiteres Kundensegment erschwinglich macht.Als Alternative zu sporadischen Besuchen in Wellnesstempeln, die geplant und gebucht werden müssen und oftmals nicht mit den persönlichen Vorstellungen übereinstimmen, wünschen sich immer mehr Menschen ein Stück Alltagsluxus: Wellness für jeden Tag, ganz privat in den eigenen vier Wänden. Genau diesem Bedürfnis hat sich Küng angenommen und die Essenz von 50 Jahren Erfahrung im Saunabau und -design in die Entwicklung von zwei neuen Produkten gesteckt. So unterschiedlich die Neuheiten sind, eines haben sie gemeinsam: Sie sind dank cleverer Konstruktion mit diversen vorgefertigten Elementen preislich sehr attraktiv, in gewohnter Küng Qualität und mit hohem Anspruch an das Design.Sauna "Priva" - individuell und attraktivDiese kompakte Sauna bringt Wellness in die eigenen vier Wände. Sie nimmt Elemente bestehender Sauna-Klassiker von Küng auf und lässt Raum für die individuelle Gestaltung. Es gibt vier Grössen bzw. Grundrisse, und für die Innenausstattung stehen Erle, Espe oder Polarkiefer zur Auswahl - mit der für Küng typischen horizontalen Täferung mit schwarzer Nut. Auch der Ofen, das Herzstück von "Priva" kann frei gewählt werden, je nachdem, ob klassisches Saunieren oder Biosauna bevorzugt wird. Profil- und rahmenlose Glasfronten verleihen der Kabine Leichtigkeit und geben den Blick auf das sorgfältig gestaltete Interieur frei. Die Glasfrontkann auch als Übereck-Glasvariante ausgeführt werden. Durch ihr schlichtes Design bietet Priva in jeder Umgebung einen architektonischen Blickfang und viele Vorteile für Raum und Wohlbefinden.Mehr Informationen zur modularen Sauna Priva: https://kueng.swiss/sauna/innensauna/priva"SteamShower" - dank einfacher Planung ideal bei UmbautenDiese Neuheit eignet sich besonders gut bei Umbauprojekten mit räumlich beschränkter Fläche, weil kein zusätzlicher Technikraum oder Schrank für den Dampfgenerator benötigt wird. Grösse, Fläche, Positionierung von Nischen und wahlweise eine Sitzbank können frei gewählt werden. Ausgeführt wird die Dampfdusche aus dem modernen und robusten Werkstoff WSP®, der in jedem Farbton mit matter oder glänzender Oberfläche ausgeführt werden kann. Und das Besondere: Die Duschkabine lässt sich sogar mit einem Foto oder Materialimitat nach Wahl personalisieren. Auch punkto Umweltfreundlichkeit kann die SteamShower auftrumpfen. Für die hochwertige Dämmung werden in der Dampfdusche rund 600 gebrauchte PET-Flaschen verbaut. So benötigt sie weniger Energie und lässt sich zudem gut recyceln. Damit trägt sie nicht nur Ihrer Gesundheit, sondern auch der Umwelt Sorge.Factsheet und Preisliste zur Neuheit Dampfdusche SteamShower: https://kueng.swiss/dampfbad/dampfdusche/damfpdusche-steamshowerPressekontakt:Anaïs Waldea.walde@kueng.swiss079 355 62 62Original-Content von: Küng Wellness AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096219/100909153