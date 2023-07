FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Euronext von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 103 auf 69 Euro gesenkt. Die Aktie des Börsenbetreibers sei relativ günstig zu haben, es mangele ihr aber an Kurstreibern, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 07:26 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXNL0006294274