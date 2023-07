Mit einem erneut zweistelligen Wachstum in Q2 hat Gerresheimer die Markterwartungen bei Umsatz und operativem Ergebnis erneut übertroffen, wenn auch in geringerem Umfang als zuvor. Nach mehreren Quartalen mit besonders hoher Dynamik verlangsamte sich das organische Umsatzwachstum auf 12,8 % yoy. Das bereinigte EBITDA stieg um 19,0 % gegenüber dem Vorjahr, was zu einer Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge um 1,2 Prozentpunkte auf 21,5 % führte. Bezogen auf die Segmente hat sich das Wachstum von Primary Packaging Glass (PPG) verlangsamt, was auch auf geringere COVID-bezogene Beiträge zurückzuführen war. Die Analysten von AlsterResearch sehen in der Bestätigung des Ausblicks ein Mittel zur Steuerung der hohen Markterwartungen nach der starken Performance in den vergangenen Quartalen. Die Analysten von AlsterResearch lassen ihre Schätzungen unverändert und bestätigen ihr Kursziel von EUR 125,00. AlsterResearch stuft die Aktie erneut auf KAUFEN ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Gerresheimer%20AG





