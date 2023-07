DJ MARKT USA/Schwäche der Wall Street dürfte sich fortsetzen

Die Wall Street dürfte ihre Vortagesverluste am Donnerstag ausbauen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Noch immer belastet das recht deutliche Bekenntnis der US-Notenbank, die Zinsen weiter erhöhen zu wollen, wie das Sitzungsprotokoll offenbart hatte. Aktuell preist der Zinsterminmarkt eine weitere Leitzinsanhebung im Juli um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 89 Prozent ein. Ein solcher Wert gilt in Marktkreisen als sichere Annahme. Analysten verweisen zwar auf die am Nachmittag anstehende Datenflut, die durchaus für Bewegung am Markt sorgen könnte. Doch nur bei signifikant schlechter als gedacht ausfallenden Konjunkturdaten sei mit einer Änderung der Zinsannahmen zu rechnen. Nach vor der Startglocke werden der ADP-Arbeitsmarktbericht, die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten und die weniger beachtete US-Handelsbilanz veröffentlicht. Im frühen Handel folgen dann noch die Zweitlesung des Einkaufsmanagerindexes Service sowie der wichtige ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe.

Doch nicht nur Zins- und damit einhergehend Konjunktursorgen beschäftigen Anleger, auch die geopolitischen Spannungen mit dem Handelsstreit zwischen Peking und Washington bereitet Investoren Sorge. US-Finanzministerin Janet Yellen trifft am Donnerstag zu einem viertägigen Besuch in China ein. Die Ausgangslage für eine Wiederannäherung der USA und Chinas dürfte aber schwierig sein, nachdem Peking jüngst Exportbeschränkungen für Seltene Erden verhängt hatte, die in der Halbleiterfertigung eine wichtige Rolle spielen. "Anhaltende geopolitische Spannungen, anhaltende Sorgen über die Entkopplung zwischen den USA und China, inländische Regulierung und Chinas interne Wachstumsherausforderungen stützen weiterhin die pessimistischen Argumente über Chinas Risikomärkte", sagt Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management auch mit Blick auf die US-Märkte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2023 06:14 ET (10:14 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.