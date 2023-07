FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist durch weitere Spekulationen über die mögliche Zulassung von börsengehandelten Bitcoin-Fonds auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen. Der Kurs der ältesten und nach Marktwert größten Kryptoanlage legte am späten Donnerstagvormittag zeitweise bis auf über 31 500 US-Dollar zu. Dies ist der höchste Stand seit Juni 2022. Am Morgen war die Digitalwährung bei 30 400 Dollar gehandelt worden.

Seit Mitte Juni hielt sich der Kurs des Bitcoin vergleichsweise stabil in der Nähe von 30 000 Dollar, nachdem die Kryptowährung zu Beginn des Jahres noch weniger als 18 000 Dollar gekostet hatte. In den vergangenen Wochen wurde die Digitalwährung durch das wachsende Interesse großer institutioneller Investoren an der Digitalwährung gestützt.

Marktbeobachter erklärten den aktuellen Kursanstieg des Bitcoin mit der Hoffnung auf die Zulassung eines börsengehandelten Bitcoin-Fonds durch den Vermögensverwalter Blackrock, einem bedeutenden Akteur aus der traditionellen Finanzbranche. Zuletzt war bekannt geworden, dass Blackrock weitere Details zum Antrag für die Zulassung eines Bitcoin-ETFs bei der amerikanischen Börsenaufsicht eingereicht hat. Zuvor hatten bereits andere großen Firmen der Finanzbranche eine Genehmigung beantragt, darunter der Finanzdienstleister Fidelity Investments.

"Eine finale Zulassung wäre ein Ritterschlag für den Bitcoin", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden Research die jüngste Entwicklung. Womöglich wären Digitalanlagen dann "endgültig im Mainstream angekommen"./jkr/jsl/men