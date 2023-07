Der DAX befindet sich weiterhin in einer Korrektur, konnte die massive Unterstützung im Bereich um 15.900 Punkte am Vortag noch verteidigen und bei 15.937 Punkten aus dem Handel gehen. Am heutigen Donnerstag zeigt sich der DAX allerdings erneut schwächer im Bereich von 15.760 Punkten. Die lang erwartete Korrektur läuft. Die nächste Anlaufmarke wäre der Bereich um 15.700 Punkte. Unter 15.700 Punkten könnte der DAX aus der Ichimoku-Wolke im Tageschart ...

