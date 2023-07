Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4502/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/100 geht es um die Anleger-Enttäuschung bei Kapsch nach "nur 80 Mio.", ich finde das aber trotzdem - mit Risikohinweis - spannend. Die Lenzing-Nachrechnung der Kapitalerhöhung ist wie erwartet für Grossanleger fein und für Buy&Hold-Kleinanleger demotivierend (ich hab einen Screenshot bekommen, mehr dazu ev. heute noch im 1. Wiener Börse Plausch NextGen mit unserem Praktikanten Laurenz Schwieger). News gibt es zu Agrana, Pierer Mobility, Sportradar, OMV, ...

