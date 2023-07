DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.463,75 -0,4% +13,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.284,00 -0,5% +35,7% Euro-Stoxx-50 4.281,45 -1,6% +12,9% Stoxx-50 3.907,98 -1,4% +7,0% DAX 15.748,56 -1,2% +13,1% FTSE 7.338,96 -1,4% -0,1% CAC 7.174,11 -1,9% +10,8% Nikkei-225 32.773,02 -1,7% +25,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 132,12% -0,51 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,54 +0,06 -0,03 US-Rendite 10 J. 3,97 +0,04 +0,09

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,92 71,79 +0,2% +0,13 -9,4% Brent/ICE 76,71 76,65 +0,1% +0,06 -7,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,28 34,37 -3,2% -1,10 -58,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.925,18 1.915,68 +0,5% +9,51 +5,6% Silber (Spot) 23,18 23,13 +0,2% +0,05 -3,3% Platin (Spot) 924,60 920,50 +0,4% +4,10 -13,4% Kupfer-Future 3,73 3,76 -0,7% -0,03 -2,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte ihre Vortagesverluste ausbauen. Noch immer belastet das recht deutliche Bekenntnis der US-Notenbank, die Zinsen weiter erhöhen zu wollen, wie das Sitzungsprotokoll offenbart hatte. Aktuell preist der Zinsterminmarkt eine weitere Leitzinsanhebung im Juli um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 89 Prozent ein. Ein solcher Wert gilt in Marktkreisen als sichere Annahme. Analysten verweisen zwar auf die am Nachmittag anstehende Datenflut, die durchaus für Bewegung am Markt sorgen könnte. Doch nur bei signifikant schlechter als gedacht ausfallenden Konjunkturdaten sei mit einer Änderung der Zinsannahmen zu rechnen. Doch nicht nur Zins- und damit einhergehend Konjunktursorgen beschäftigen Anleger, auch die geopolitischen Spannungen mit dem Handelsstreit zwischen Peking und Washington bereitet Investoren Sorge. US-Finanzministerin Janet Yellen trifft zu einem viertägigen Besuch in China ein. Eine Annäherung beider Staaten gilt als schwierig.

VBI Vaccines brechen vorbörslich um knapp 29 Prozent ein - belastet von einer Kapitalerhöhung.

Histogen machen einen Sprung um über 10 Prozent, nachdem das Biotechnologieunternehmen mitgeteilt hatte, dass es seine aktuellen Programme ruhen lassen werde, um strategische Optionen zu prüfen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages

- FR/Totalenergies SE, Urteil Klimaverfahren

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +220.000 Stellen zuvor: +278.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 239.000 14:30 Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -68,90 Mrd USD zuvor: -74,55 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 54,1 1. Veröff.: 54,1 zuvor: 54,9 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 51,3 Punkte zuvor: 50,3 Punkte 16:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach zeigen sich die Börsen. Vorlagen der Wall Street und aus Asien animieren nicht zu Käufen. So las sich das am Vorabend veröffentlichte Fed-Protokoll recht falkenhaft. Im Übrigen stehen Konjunkturdaten im Fokus. In Deutschland wurde bereits der Auftragseingang veröffentlicht, der zwar deutlich stärker ausfiel als erwartet. Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen sieht dennoch einen Abwärtstrend. Als insgesamt "in line" werden zwar die Geschäftszahlen von Gerresheimer gesehen. Der Hersteller von spezialisierten medizinischen Verpackungen hat Umsatz- und Ergebniszahlen vorgelegt, die "einen Schnaps über den Prognosen" lagen. Die Aktie (+0,9%) hat nach Verlusten ins Plus gedreht. Redcare Pharmacy hat mit Geschäftszahlen überzeugt. Die Aktie liegt 4,4 Prozent im Plus. Deutlich im Plus notieren auch Südzucker (+5%). Das SDAX-Unternehmen hat die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023/24 angehoben. Mit Enttäuschung werden dagegen die Ergebniszahlen von Suse aufgenommen. Die Aktie bricht um knapp 17 Prozent ein. Jet2-Aktien verlieren 11 Prozent nach der Ankündigung, dass Chairman Philip Meeson aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Die Schlüsselfrage sei nun, wann Meeson damit beginnen werde, seine Beteiligung zu verkaufen, heißt es. Derweil rückt der Börsengang der Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera am Freitag näher. Der Angebotspreis ist auf 20,00 Euro je Aktie festgelegt worden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0887 +0,3% 1,0861 1,0874 +1,7% EUR/JPY 156,60 -0,2% 156,16 157,16 +11,6% EUR/CHF 0,9756 +0,0% 0,9743 0,9761 -1,4% EUR/GBP 0,8525 -0,2% 0,8544 0,8551 -3,7% USD/JPY 143,83 -0,5% 143,90 144,52 +9,7% GBP/USD 1,2772 +0,5% 1,2704 1,2717 +5,6% USD/CNH (Offshore) 7,2476 -0,2% 7,2601 7,2587 +4,6%

Bitcoin

BTC/USD 31.268,60 +2,6% 30.571,44 30.366,76 +88,4

Der US-Dollar zeigt sich am Donnerstag mit leichter Schwäche, der Dollarindex büßt 0,1 Prozent ein. Nach dem recht klaren Bekenntnis der Fed zu einer weiteren Zinserhöhung im Juli müsste die anstehende Datenflut am Nachmittag schon signifikant schwach ausfallen, um eine Änderung der Zinserwartungen in Gang zu setzen, die dann den Greenback belasten dürfte, mutmaßt Devisenanalyst Francesco Pesole von ING.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit meist deutlichen Verlusten haben sich die Börsen gezeigt. Aus dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung war hervorgegangen, dass die Fed die Zinsen weiter erhöhen dürfte. In Asien gab es derweil Befürchtungen, dass sich der Handelsstreit zwischen Peking und Washington verschärfen könnte. US-Finanzministerin Janet Yellen wird sich ab Donnerstag zu einem viertägigen Besuch in China aufhalten. Die Ausgangslage für eine Wiederannäherung der USA und Chinas dürfte aber schwierig sein. In Schanghai ging es moderat nach unten, in Hongkong dagegen sehr deutlich. Huabao International brachen um 12,6 Prozent ein, nachdem ein Vorstand wegen des Verdachts auf Korruption verhaftet worden war. Auch Tokio zeigte sich sehr schwach. Die Furcht vor steigenden Zinsen drückte vor allem Aktien aus dem Elektroniksektor. Die Aktien des Chipdesigners Socionext brachen um 23 Prozent ein, belastet von der Nachricht, dass die drei größten Aktionäre ihre Beteiligungen an institutionelle Investoren im Ausland verkaufen wollen. Socionext hat ausdrücklich gegen einen Verkauf entschieden. In Seoul stürzten GS Engineering & Construction um 19 Prozent ab. Das Unternehmen hat den kostspieligen Wiederaufbau eines Apartmentgebäudes beschlossen.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen haben sich weiter leicht ausgeweitet. Die Creditstrategen der Helaba verweisen beim Primärmarkt auf ein rekordstarkes Halbjahr für erstrangig unbesicherte Bankanleihen. Die Analysten sehen sich in ihrer Erwartung eines äußerst starken Emissionsjahres 2023 bei erstrangig unbesicherten Bankanleihen bestätigt. Vorausschauend ist das Kreditneugeschäft zwar durch das schwächere wirtschaftliche Umfeld belastet, gleichzeitig ist aber mit zunehmendem Wettbewerb um Kundeneinlagen im Umfeld steigender Zinsen und Lebenshaltungskosten zu rechnen. Sie bestätigen die Schätzung eines gegenüber dem Vorjahr unveränderten Emissionsvolumens von rund 190 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2023.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

LUFTHANSA CARGO

bekommt einen neuen Finanzvorstand. Der Aufsichtsrat der Lufthansa Cargo AG hat Frank Bauer mit Wirkung zum 1. August zum Finanzvorstand und Arbeitsdirektor der Gesellschaft bestellt. Der Manager leitete zuletzt das Controlling und Risikomanagement der Group

VOLKSWAGEN

