Am Independence Day hat sich die kugelförmige Konzerthalle MSG Sphere in Las Vegas erstmals in ihrer ganzen Pracht gezeigt. Spektakuläre Aufnahmen gingen daraufhin um die Welt. Die Skyline von Las Vegas hat eine neue Attraktion. Die neue MSG Sphere wurde zum 4. Juli mit einer kurzen Show erstmals überraschend der Öffentlichkeit präsentiert. In den sozialen Netzwerken gingen daraufhin spektakuläre Bilder der Konzerthalle in Kugelform viral. Mit einer ...

