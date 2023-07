DJ ENERGIE-BLOG/BEE pocht auf zügiges Verfahren zum Heizungsgesetz

BEE pocht auf zügiges Verfahren zum Heizungsgesetz

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hat nach der Karlsruher Entscheidung zum Heizungsgesetz ein zügiges weiteres Verfahren angemahnt. Das Urteil sei "nachvollziehbar und zu akzeptieren", sagte BEE-Präsidentin Simone Peter. Schon in der Vergangenheit seien Fristen für Stellungnahmen häufig zu knapp angesetzt gewesen. In der Sache habe das Verfassungsgericht jedoch nicht entschieden, sodass ein "möglichst zügiges Verfahren" wünschenswert sei. "Wichtig beim weiteren Zeitplan ist vor allem, dass das Inkrafttreten des GEG ab dem 01.01.2024 nicht gefährdet wird", betonte sie. Innerhalb der Koalitionsfraktionen seien die wesentlichen Inhalte bereits politisch geeint. "Deshalb ist im Sinne der Planungs- und Investitionssicherheit von Branche, Handwerk und Bürgerinnen und Bürgern nun prioritär und schnellstmöglich unter den gegebenen Rahmenbedingungen Klarheit zu schaffen."

TGA-Branche pocht auf Verbessserung von Heizungsgesetz

Branchenverbände der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) haben verlangt, den vorläufigen Stopp des Gebäudeenergiegesetzes zum Anlass für weitere Verbesserungen zu nehmen. "Wir appellieren an die Bundestagsabgeordneten, die nun zur Verfügung stehende Zeit zu nutzen, um den Inhalt zu überarbeiten und weitere Verbesserungen am Gesetz vorzunehmen", erklärten sie. Zwei Punkte der GEG-Novelle müssten aus Sicht der TGA-Branche besonders dringend überarbeitet werden: Zum einen müsse die vorgesehene Verordnungsermächtigung zum Einsatz natürlicher Kältemittel in elektrischen Wärmepumpen und in Wärmepumpen-Hybridheizungen gestrichen werden. Zum anderen müssten einfache und günstige Energieeffizienz-Technologien in der GEG-Novelle berücksichtigt werden. Abwärme müsse auch dann als erneuerbare Energie anrechenbar sein, wenn sie in Lüftungsanlagen über eine Wärmerückgewinnung genutzt werde.

Wohnungswirtschaft: Zeit für gerechtes Förderkonzept nutzen

Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW hat die Regierung nach der Karlsruher Entscheidung zum Heizungsgesetz aufgefordert, nun die Zeit für das Erstellen eines "wirtschaftlich und sozial gerechten Förderkonzepts" zu nutzen. Sinnvoll wäre eine Beratung des Gesetzes nach der Sommerpause im September, denn selbst unter Experten seien noch viele Punkte unklar und strittig. Die verbleibende Zeit bis zur zweiten und dritten Lesung des Gesetzes müsse "jetzt unbedingt genutzt werden, um dringend notwendige Anpassungen vorzunehmen und das Gesetz sowohl wirtschaftlich als auch sozial gerecht zu gestalten", forderte Verbandspräsident Axel Gedaschko. An allererster Stelle müsse ein funktionierendes Förderkonzept stehen, um die Wärmewende nicht nur für selbstnutzende Eigentümer, sondern auch alle Mieterinnen und Mieter bezahlbar zu machen.

ZDH-Präsident dringt auf verlässliches Gesamtpaket

Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Jörg Dittrich, hat Verständnis für die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geäußert, die geplante Verabschiedung des Heizungsgesetzes im Bundestag zunächst zu stoppen. "Wir haben von Beginn an gesagt: Dieses Gesetz braucht intensive Beratung; ein Durchpeitschen verbietet sich", sagte er dem Handelsblatt. Mit dem Gesetz sollten schließlich für Jahrzehnte die Weichen für den Wärmebereich neu gestellt werden. "Die Politik wäre jetzt gut beraten, die Zeit bis zum Herbst zu nutzen, in einem geordneten Verfahren zunächst Förderkonzept und Wärmeplanung abzuschließen, und dann ein stimmiges Gesamtpaket mit angemessenen Übergangsfristen auf den Weg zu bringen" sagte Dittrich. Eine ganze Reihe von Fragen sei immer noch offen - etwa zur Förderkulisse, die die Wärmewende flankieren soll, und deren Finanzierung. Auch das eigentliche Wärmeplanungsgesetz liege noch nicht vor.

BDEW: Richterspruch "kein Beinbruch" für GEG-Inkrafttreten

Die Chefin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, sieht in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts "keinen Beinbruch mit Blick auf ein Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes" (GEG) zum 1 Januar 2024. "Allerdings zeigt sich hier ganz klar: Immer kürzere Beratungs- und Anhörungsfristen bei Gesetzgebungsverfahren sind der falsche Weg. Wichtig bleibe, dass kommunale Wärmeplanung und Gebäudeenergiegesetz miteinander verzahnt würden. Hier sei man auf einem guten Weg. Die bereits beschlossene flexiblere Gestaltung der Übergangsfristen, abhängig vom Vorliegen einer kommunalen Wärmeplanung, verschaffe den Netzbetreibern Zeit, die notwendige Transformation ihrer Netze zu planen. "Die in den vergangenen Wochen erreichten Änderungen des Gesetzes geben Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern Planungssicherheit und verhindern Fehlinvestitionen", erklärte Andreae.

Heizungsbranche verlangt Ende von Hängepartie um GEG

Die Spitzenverbände der Heizungsbranche BDH und ZVSHK haben die Politik mit Blick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) aufgefordert, schnellstmöglich für Klarheit zu sorgen. "Die politisch verursachte und seit Monaten anhaltende Hängepartie geht in die Verlängerung und damit die Verunsicherung der Verbraucher und der gesamten Wertschöpfungskette", sagte BDH-Hauptgeschäftsführer Markus Staudt. Die Heizungsbaubetriebe seien seit Monaten mit einer wachsenden Verunsicherung ihrer Kunden konfrontiert. "Eine rechtssichere Beratung über Modernisierungsoptionen im Heizungskeller bleibt mit der von der Ampelkoalition zu verantwortenden Hängepartie in Sachen GEG weiter nicht möglich", beklagte ZVSHK-Hauptgeschäftsführer Helmut Bramann. Es stehe zu befürchten, "dass selbst modernisierungswillige Anlagenbetreiber jetzt erst einmal ihre Investitionsentscheidung aufschieben werden".

BFW hofft auf geregeltes Verfahren zum Heizungsgesetz

Der BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen begrüßt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die zweite und dritte Lesung zum Heizungsgesetz nicht innerhalb der laufenden Sitzungswoche durchführen zu lassen. "Das ist eine richtige Entscheidung und zeigt, dass unser Rechtsstaat funktioniert", erklärte BFW-Präsident Dirk Salewski. Der Verband habe seit Wochen kritisiert, ein Gesetz mit dieser Tragweite auf diese überhastete Art durchzudrücken. "Ich hoffe, es wird jetzt ein geregeltes Verfahren", sagte er. Den Bundestagsabgeordneten müsse jetzt ausreichend Zeit gegeben werden, das Gesetz auf Herz und Nieren zu prüfen. "Jetzt gilt es die Zeit zu nutzen, um fachlich und sachlich die inhaltlichen, handwerklichen Fehler zu beseitigen und wie von uns gefordert, das GEG mit der kommunalen Wärmeplanung wirklich zu synchronisieren", sagte Salewski.

FDP-Energiesprecher gegen Sondersitzung zu Heizungsgesetz

Der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Michael Kruse, hat sich nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts zum Heizungsgesetz gegen eine Sondersitzung des Bundestags in der Sommerpause ausgesprochen. "Der Bundestag sollte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts respektieren und nun nicht hektisch Sondersitzungen anberaumen", sagte Kruse der Rheinischen Post. "Der grüne Koalitionspartner sollte daraus die Lehre ziehen, die Verfahren im Parlament zu achten. Für die Menschen in Deutschland spielt es eine untergeordnete Rolle, ob das Heizungsgesetz vor oder nach der Sommerpause verabschiedet wird", sagte Kruse. Wichtiger sei, dass es dank der Änderungen ein gutes Gesetz geworden sei.

