DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im Mai unerwartet stark erholt

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Mai weitaus stärker als erwartet erholt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 6,4 Prozent, lagen aber um 4,3 (April: 9,3) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um nur 1,5 Prozent prognostiziert. Das für April vorläufig gemeldete Minus von 0,4 Prozent wurde auf plus 0,2 Prozent revidiert.

DIHK: Hoffnungen auf Trendwende bei Aufträgen verfrüht

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat trotz des jüngsten Anstiegs der Auftragseingänge eine insgesamt weiter schwache Wirtschaftsverfassung festgestellt. "Die Bestellungen erholen sich nach dem Absturz im Frühjahr wieder etwas. Die Auftragseingänge liegen aber weiterhin niedriger als zu Jahresbeginn", sagte DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen. "Hoffnungen auf eine Trendwende sind noch verfrüht."

EZB will für kleinere Banken Abwicklungsfinanzierung vor Bail-in

Banken in der EU ohne systemische Bedeutung sollten nach Ansicht der Europäischen Zentralbank (EZB) im Krisenfall mit Mitteln aus der Bankenabwicklung unterstützt werden dürfen, ohne dass Aktionäre und Anleihegläubiger zuvor mindestens 8 Prozent der Verluste übernommen haben. In einer Stellungnahme begründet die EZB ihren Vorschlag mit Erwägungen zur Finanzstabilität. Die EU-Kommission will für kleinere Banken ein einheitliches Abwicklungsregime etablieren, um zu verhindern, dass bei der Abwicklung kleinerer Banken weiterhin Steuergelder eingesetzt werden.

IWH: Zahl der Insolvenzen so hoch wie seit sieben Jahren nicht mehr

Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ist im Juni nach Berechnungen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) auf den höchsten Wert seit 2016 angestiegen. Sie lag laut IWH-Insolvenztrend bei 1.050, wie das Institut mitteilte. Das sind laut IWH 16 Prozent mehr als im Mai und 48 Prozent mehr als im Juni des vorigen Jahres. Damit habe die Zahl der Insolvenzen im Juni 11 Prozent über dem Durchschnittswert für den Monat Juni in den Jahren 2016 bis 2019 gelegen. Zuletzt habe die Zahl im Juni 2016 höher gelegen.

Gesetzentwürfe zu Neuregelung der Sterbehilfe scheitern im Bundestag

Der Versuch einer gesetzlichen Neuregelung der Sterbehilfe ist im Bundestag gescheitert. In namentlichen Abstimmungen verfehlten beide vorliegenden Gesetzentwürfe im Plenum des Bundestags die Mehrheit. Damit bleibt es bei der bisherigen Lage: Der assistierte Suizid bleibt legal, seit das Bundesverfassungsgericht vor drei Jahren ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben formulierte. Ein Gesetz, das dafür verbindliche Regelungen für das Sterbehilfe-Verfahren vorschreibt, wird es aber weiter nicht geben.

Efsa: Keine Einwände gegen verlängerte EU-Zulassung von Glyphosat

Die EU-Lebensmittelbehörde (Efsa) hat keine wissenschaftlichen Einwände gegen eine weitere Verlängerung der Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat. "Bei der Bewertung der Auswirkungen von Glyphosat auf die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt wurden keine kritischen Bereiche ermittelt, die Anlass zur Sorge geben", erklärte die Behörde. Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten entscheiden nun, ob die Zulassung tatsächlich verlängert wird.

Neue BSI-Chefin warnt vor russischen Cyberattacken

Die neue Chefin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Claudia Plattner, warnt vor einer wachsenden Gefahr für Deutschland durch russische Cyberattacken. "Die Zahl der Angriffe aus Russland steigt", sagte Plattner der Süddeutschen Zeitung. Insgesamt sei die Bedrohungslage im Netz "so groß wie nie". Deutschland als europäische Macht und Unterstützer der Ukraine sei ein "attraktives Ziel" für von Moskau gelenkte Hackergruppen. "Ziele sind: Spionage, Destabilisierung und Beeinflussung", sagte Plattner.

Lukaschenko: Prigoschin ist in Russland und nicht in Belarus

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hält sich nach Angaben des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko in Russland und nicht in Belarus auf. "Was Prigoschin betrifft, so ist er in St. Petersburg. Er ist nicht in Belarus", sagte Lukaschenko vor ausländischen Journalisten in Minsk. Auch die Kämpfer der Söldnertruppe Wagner hielten sich derzeit nicht in Belarus auf, fügte Lukaschenko bei der Pressekonferenz hinzu. Er erklärte sich aber bereit, "eine bestimmte Anzahl" von Wagner-Söldnern in Belarus aufzunehmen.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Mai unverändert gg Vm, -2,9% gg Vj

US/MBA Market Index Woche per 30. Juni -4,4% auf 206,5 (Vorwoche: 216,1)

US/MBA Purchase Index Woche per 30. Juni -4,6% auf 162,4 (Vorwoche: 170,3)

US/MBA Refinance Index Woche per 30. Juni -4,1% auf 421,3 (Vorwoche: 439,2)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.