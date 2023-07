EQS-News: AiCuris Anti-infective Cures AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

AiCuris kündigt strategische Neuausrichtung an und fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Anti-infektiva für immungeschwächte Patienten Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung Ihres differenzierten Produktportfolios zur Bekämpfung von schweren Infektionen bei immungeschwächten Patienten, einschließlich eines proprietären, therapeutischen Phase-3-Kandidaten mit beschleunigten Zulassungsprozess.

AiCuris baut auf der Expertise in den Bereichen Forschung, klinische Entwicklung und Vermarktung weiter auf und wird zunehmend in ein voll integriertes biopharmazeutisches Unternehmen überführt. Wuppertal, 6. Juli 2023 - Die AiCuris Anti-infective Cures AG, ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige Ansätze gegen Infektionen klinisch entwickelt, gab heute bekannt, dass es seinen strategischen Fokus verstärkt. Das Unternehmen zentriert seine Bemühungen in Zukunft auf die Entwicklung neuartiger therapeutischer Wirkstoffkandidaten für die Prävention und Behandlung von schweren und potenziell lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten bei immungeschwächten Patienten. Diese Entscheidung ermöglicht es dem Unternehmen, seine Entwicklungsprogramme zu beschleunigen, die Markteinführung vorzubereiten und sein Know-how in einem Bereich mit hohem medizinischem Bedarf weiter auszubauen, der angesichts der weltweit wachsenden Zahl immungeschwächter Patienten zunehmend wichtiger wird. Durch den verstärkten Fokus auf die Entwicklung und Vermarktung von Anti-infektiva für immungeschwächte Personen wird das Unternehmen Forschungsaktivitäten außerhalb dieser strategischen Ausrichtung einstellen. Larry Edwards, CEO der AiCuris Anti-infective Cures AG, sagte: "Bei immungeschwächten Patienten entwickeln sich Infektionen, die bei immunkompetenten Personen in der Regel gut kontrolliert werden können, zu schweren, teils lebensbedrohlichen Erkrankungen. Leider sind anti-infektive Behandlungsoptionen für diese wachsende Patientengruppe oft sehr begrenzt. Deshalb, und da nur wenige Unternehmen geeignete therapeutischer Wirkstoffkandidaten für diese Menschen entwickeln, haben wir bei AiCuris beschlossen, unsere Bemühungen auf diese gefährdeten Patienten zu konzentrieren. Durch diese neue strategische Ausrichtung können wir in operativer Hinsicht effizienter und effektiver arbeiten, um betroffenen Patienten neue Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Mit PREVYMIS® haben wir bereits unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, solch unterversorgten Patienten neue Therapieoptionen zur Verfügung zu stellen. Mit Hilfe der verstärkten Fokussierung erwarten wir, nun noch schneller weitere bahnbrechende Produkte mit hohem Wachstumspotenzial entwickeln zu können." "Die Schärfung unserer strategischen Ausrichtung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem voll integrierten biopharmazeutischen Unternehmen, das die gesamte Wertschöpfungskette von Forschung über die klinische Entwicklung und zukünftig auch die Vermarktung abdeckt", ergänzte Dr. Sabrina Kuttruff-Coqui, CFO von AiCuris. "Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir im Zuge der Vorbereitungen für die Markteinführung unseres Produktkandidaten Pritelivir eine Tochtergesellschaft in den USA gegründet. Unsere Entwicklungsexperten und ein kleines, sehr erfahrenes Innovationsteam treiben unseren Forschungs- und Entwicklungsmotor an, der für die Bereitstellung neuartiger, differenzierter Produkte für bedürftige Patienten unerlässlich ist." AiCuris hat durch PREVYMIS® (Letermovir) bereits bewiesen, Anti-infektiva für immungeschwächte Patienten entwickeln zu können. PREVYMIS® ist der erste antivirale Wirkstoff zur Prophylaxe von Zytomegalie-Virus-(CMV)-Infektionen bei Patienten mit allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantationen (HSCT) und Nierentransplantation. Er wird von MSD (Handelsname von Merck & Co., Inc.) mit steigenden Umsätzen vermarket. Gleichzeitig schützt PREVYMIS® das Leben vieler Patienten weltweit. Um Wert aus seiner gesamten innovativen Pipeline zu schöpfen, baut AiCuris seine Kernkompetenzen mit Hinblick auf Kommerzialisierung und der Entwicklung folgender drei Schlüsselprogramme weiter aus: Pritelivir ist ein firmeneigener Wirkstoffkandidat in der pivotalen Phase 3 der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Acyclovir-resistenten Herpes-Simplex-Virus-Infektionen (HSV) bei immungeschwächten Patienten. Pritelivir wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) als bahnbrechende Therapie ( Breakthrough Therapy Designation ) für die Behandlung von mukokutanen HSV-Infektionen bei immungeschwächten Patienten eingestuft. Ein Early-Access-Programm (EAP) wurde weltweit in verschiedenen Ländern gestartet. Ergebnisse aus der laufenden Phase-3-Studie werden für das Jahr 2024 erwartet.

Über die AiCuris Anti-infective Cures AG AiCuris ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung und konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Bereitstellung innovativer Anti-infektiva für immunsupprimierte Patienten zur Vorbeugung schwerer Erkrankungen und lebensbedrohlicher Infektionen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aicuris.com.

Folgen Sie uns auf LinkedIn .

