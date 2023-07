Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire) -Zu den berühmten Gästen, die den roten Teppich betraten, gehörten die Schauspielerin Dakota Johnson, Lucien Laviscount von Emily in Paris, Chiara Ferragni und der Stylist der Stars Harry Lambert.Gestern Abend feierte die kultige Wermutmarke MARTINI ihr 160-jähriges Bestehen im italienischen Hotspot DAZI Milano in Anwesenheit zahlreicher berühmter Prominenter und stilvoller Gäste aus aller Welt.Auf der exklusiven Veranstaltung waren einige der angesagtesten Talente der Welt zu Gast, darunter Dakota Johnson, Lucien Laviscount von Emily in Paris, Chiara Ferrangi und der Stylist Harry Lambert. Sie alle feierten zur Musik des italienischen Singer/Songwriters Tanani, der zusammen mit den international bekannten DJs Mia Moretti und Club Domani auftrat, durch die Nacht.Die Gäste stießen auf die legendäre Vergangenheit und die glänzende Zukunft von MARTINI mit Cocktails an, darunter der klassische MARTINI Fiero mit Tonic und ein alkoholfreier MARTINI Vibrante Spritz sowie der maßgeschneiderte Elixir No. 160 und der Mirto Negroni, kreiert von Maura Milia, Bar-Managerin der mehrfach ausgezeichneten Londoner Connaught Bar.An diesem Abend wurde auch das ikonische italienische Erbe von MARTINI gewürdigt, das seit seiner Gründung im Jahr 1863 durch den Unternehmer Alessandro Martini und den Kräuterexperten Luigi Rossi so viele Bereiche der Kultur und des Stils berührt hat. Von seiner Rolle im Motorsport, wo seine ikonischen Rennstreifen entstanden, bis hin zur Mode und seiner Werbung mit Hollywood-Ikonen aus allen Jahrzehnten.Victoria Morris, Global Vice President von MARTINI, sagte: "Heute Abend haben wir das legendäre Erbe von MARTINI und seine dauerhafte Assoziation mit italienischem Stil und italienischer Kultur gefeiert, während wir unseren Gästen einen Ausblick auf die magische Zukunft des Unternehmens gaben. Es ist mir eine Ehre, die Geschichte von MARTINI in einer so bedeutenden Phase zu begleiten und auf die nächsten 160 Jahre des italienischen Geschmacks anzustoßen."Bilder der 160-Jahr-Feier von MARTINI im Dazi Milano finden Sie hier https://we.tl/t-pLclauVut9. Bildermaterial wurde von by Alessandro Levati zur Verfügung gestellt.Weitere Informationen zur Kampagne und zur Feier finden Sie unter https://www.martini.com/ oder unter @martini auf allen Social-Media-Plattformen.Informationen zu MARTINIMARTINI®, eine der bekanntesten Marken der Welt, ist der führende Name in der italienischen Weinherstellung und ein Anbieter von Wermut- und Schaumweinen höchster Qualität. Der preisgekrönte, kräftige und bittersüße Geschmack der MARTINI-Produktreihe ist das Ergebnis geheimer Mischungen aus mehr als 40 Pflanzen und pflanzlichen Extrakten, die von den besten Orten der Welt bezogen werden. Das 1863 im italienischen Turin gegründete Unternehmen MARTINI bietet heute folgende Produkte an: MARTINI Fiero, MARTINI Riserva Speciale Rubino, Ambrato & Bitter, MARTINI Bianco, Rosato, Rosso & Extra Dry, MARTINI Alkoholfrei Vibrante & Floreale, MARTINI Asti, Prosecco & Rosé Extra Dry. Weitere Informationen finden Sie auf www.martini.com.MARTINI und das Ball & Bar-Logo sind Marken. MARTINI ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited bezieht sich auf die Unternehmensgruppe Bacardi, einschließlich Bacardi International Limited.Informationen zu Bacardi LimitedBacardi Limited, das größte Spirituosenunternehmen der Welt in Privatbesitz, produziert, vermarktet und vertreibt international anerkannte Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ® Rum, PATRÓN® Tequila, GREY GOOSE® Wodka, DEWAR'S® Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, MARTINI® Wermut und Schaumweine, CAZADORES® 100 % blauer Agave-Tequila und andere führende und aufstrebende Marken wie WILLIAM LAWSON'S® Scotch Whisky, D'USSÉ Cognac, ANGEL'S ENVY® American Straight Whiskey und ST-GERMAIN® Holunderblütenlikör. Das vor mehr als 162 Jahren in Santiago de Kuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit etwa 9.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und Gebieten und verkauft seine Marken in mehr als 160 Märkten. Bacardi Limited bezieht sich auf die Unternehmensgruppe Bacardi, einschließlich Bacardi International Limited. Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2148125/MARTINI.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2148122/MARTINI_2.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2148124/MARTINI_3.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2148123/MARTINI_4.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2148121/MARTINI_5.jpg