Kulmbach (ots) -Die Veröffentlichung der neuen Spiegel-Bestsellerliste hat bei den PLASSEN Buchverlagen für große Freude gesorgt. Sarna Röser hat mit ihrem Buch "Ein Plädoyer für die Mehrheit" in dieser Woche den Einstieg auf Platz 14 geschafft.Die PLASSEN Buchverlage haben in dieser Woche mit Sarna Rösers "Ein Plädoyer für die Mehrheit" den Einstieg in die renommierte Spiegel-Bestsellerliste geschafft. In dem Buch, das gerade im Imprint Plassen Verlag erschienen ist, diskutiert die Bundesvorsitzende der Jungen Unternehmer, welche Veränderungen es in Deutschland braucht, damit unser Land zukunftsfähig wird. Dabei kommt sie ohne ideologischen Überbau aus und gibt der viel zu oft ungehörten Mehrheit der Bevölkerung eine Stimme - offensichtlich mit Erfolg, denn das Buch konnte sich bereits kurz nach Erscheinen einen Platz in den Top 20 sichern.Seit Veröffentlichung erfreut sich das Buch sehr großen Interesses in den Medien - dabei reicht die Bandbreite vom Sat1-Frühstücksfernsehen bis zum Sonntags-Stammtisch im Bayerischen Rundfunk. Geplant sind etliche weitere Medientermine, darunter ein bereits terminierter Besuch bei NDR DAS! am 03.08.2023.Sarna Röser: "Ich freue mich sehr über die Bestseller-Platzierung! Der Erfolg des Buches zeigt, dass sich viele Menschen in unserem Land Veränderung wünschen und sich damit beschäftigen, wie diese am besten gelingen kann. 'Ein Plädoyer für die Mehrheit' ist kein Buch, in dem gemeckert wird, sondern wo konkrete Lösungsvorschläge zu finden sind, wie diese Veränderung genau aussehen kann."Weitere Informationen zu den Büchern der PLASSEN Buchverlage stehen unter https://www.boersenmedien.de/buecher/1 zur Verfügung.Über die PLASSEN BuchverlageUnter der Dachmarke PLASSEN Buchverlage bündelt die Kulmbacher Börsenmedien AG ihre verlegerischen Aktivitäten im Buchbereich mit den Imprints Börsenbuchverlag, books4success und Plassen Verlag.Die einzelnen Marken zeichnen sich durch ein klares thematisches Profil aus. So beschäftigt sich der Börsenbuchverlag mit den Themen Wirtschaft, Geldanlage und Börse, books4success widmet sich dem Bereich Ratgeber und im Plassen Verlag erscheinen populäre Sachbücher.Pressekontakt:Quadriga Communication GmbHFelicitas KrausPotsdamer Platz 510785 Berlinkraus@quadriga-communication.de030-30308089-14Original-Content von: Plassen Buchverlage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117847/5551929