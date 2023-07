Der Automobilzulieferer aus Herzogenaurach erweitert seine Entwicklungsaktivitäten und setzt dabei auf Elektromobilität. Im slowakischen Kysuce öffnet das Unternehmen die Pforten eines hochmodernen Entwicklungszentrums. Hier sollen bahnbrechende Produkte für die elektrische Zukunft des Automobilsektors entstehen.Schaeffler setzt seine Expansionspläne in der slowakischen Region Kysuce eindrucksvoll um. Mit einer Investition in Test- und Laborflächen in Höhe von 20 Millionen Euro stärkt das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...