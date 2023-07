JACKSONVILLE (dpa-AFX) - Der Adyen-Konkurrent Worldpay wechselt den Besitzer. Es sei eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Worldpay unterzeichnet worden, teilte das US-Finanzunternehmen Fidelity National Information Service (FIS) als bisheriger Eigentümer am Donnerstag in Jacksonville mit. Käufer ist ein von der US-amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft GTCR verwalteter Fonds. Worldpay werde in dem Deal mit 18,5 Milliarden US-Dollar (17 Mrd Euro) bewertet, wobei davon eine Milliarde abhängig ist von der zukünftigen Geschäftsentwicklung. Anschließend soll FIS noch 45 Prozent an einem neu geschaffenen, eigenständigen Gemeinschaftsunternehmen halten.

FIS hatte Worldpay 2019 gekauft. Die nun ausgehandelte Bewertung entspricht laut Mitteilung dem 9,8-fachen des für das Geschäftsjahr 2023 erwarteten bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) von Worldpay. Abgesehen von der verbleibenden Minderheitsbeteiligung soll FIS 11,7 Milliarden Dollar in bar erhalten.

Der Deal war bereits erwartet worden, die FIS-Aktie reagierte am Donnerstag deshalb vorbörslich kaum auf den Transaktionsabschluss. In den vergangenen Tagen war sie bereits auf das höchste Niveau seit rund vier Monaten gestiegen. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2024 erwartet./lew/stk/men