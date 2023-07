Düsseldorf (ots) -Xiaomi startet die vierte Staffel seiner Master Class Fotografie in Kooperation mit Leica. Den Auftakt der vierten Master Class machte der Kurs des renommierten italienischen Fotografen Eolo Perfido (https://event.c.mi.com/global/xiaomiImagery/xiaomimasterclass-eoloperfido/). Xiaomi veröffentlicht dazu ein Video (https://www.youtube.com/watch?v=93viwLMBKAs), das den Fotografen im Gespräch mit Fei Daimin, Kameraingenieurin bei Xiaomi, zeigt.Im Video "Inspiration in Tech, Photography in Life" setzen sich Eolo Perfido, Lehrer der Leica Akademie, italienischer Portraitfotograf und Kreativdirektor, und Fei Daimin, Kameraingenieurin bei Xiaomi, mit der Kunst der Fotografie auseinander. Die beiden Experten teilen im Video ihre Auffassungen und Erfahrungen über die Bedeutung fortschrittlicher Kameratechnologie, die Menschen die Möglichkeit eröffnet, wertvolle Erinnerungen zu schaffen, Geschichten zu erzählen und kulturelle Grenzen zu überbrücken. Der Dialog zeigt die tiefere Bedeutung von Fotografien und offenbart den weitreichenden Einfluss, den innovative Kameratechnologie auf das Leben von Menschen haben kann.Das komplette Video gibt es hier (https://youtu.be/93viwLMBKAs).Den Kurs des renommierten italienischen Fotografen Eolo Perfido gibt es hier (https://event.c.mi.com/global/xiaomiImagery/xiaomimasterclass-eoloperfido/).Pressekontakt:Xiaomi Technology Germany GmbHChristian AlbrechtPublic Affairs ManagerNiederkasseler Lohweg 175, 40547 DüsseldorfOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/5551991