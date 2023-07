TEMPE (IT-Times) - Der US-Solarmodule-Hersteller First Solar meldet einen großen Auftrag von Capital Power für die Lieferung von zahlreichen Solarmodulen.First Solar Inc. (Nasdaq: FSLR, ISIN: US3364331070) und Capital Power Corporation (TSX: CPX) gaben am 5. Juli 2023 bekannt, dass Capital Power den...

Den vollständigen Artikel lesen ...