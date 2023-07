EQS-News: CENIT AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

PI Informatik wird neues Mitglied der CENIT Gruppe



06.07.2023 / 15:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Durch die Akquisition baut die CENIT ihre Position als Experte für die durchgehende Prozess-Digitalisierung und als SAP Komplettanbieter weiter aus Stuttgart, 6. Juli 2023 - Die CENIT setzt ihr Wachstum fort und baut ihre Kompetenz als SAP Komplettanbieter aus: Mit Wirkung zum 6. Juli 2023 wird die in Berlin ansässige PI Informatik GmbH zu einem neuen Mitglied der CENIT Gruppe. Bei Kunden aus der Industrie, Logistik und der öffentlichen Hand ist PI Informatik als Spezialist für komplexe Softwareentwicklungen, SAP-Beratungsleistungen sowie als langjähriger Partner für Managed Services und IT-Infrastrukturlösungen etabliert. Seit der Gründung in 1996 positioniert sich PI Informatik, ein Microsoft Premium Partner, als Experte auf mehreren Schlüsselgebieten der IT: Das Unternehmen agiert als ein Full Service-Dienstleister rund um die Konzeption und Betreuung von SAP-Landschaften und als erfahrener Managed Service Anbieter von hochverfügbaren IT-Infrastrukturen. Der agile Mittelständler ist bewährter Partner von Institutionen und (Groß-)Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Softwareentwicklung - inklusive individueller Add-On-Applikationen. Lösungen im Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz runden das Portfolio des 30 Mitarbeiter*innen starken IT-Hauses ab. Strategische und operative Synergien in der Prozessdigitalisierung Die 100-prozentige Akquisition von PI Informatik durch die CENIT eröffnet beiden Seiten strategische sowie operative Potenziale: "Die Motivation für den Zusammenschluss von PI Informatik und der CENIT basiert auf der Überzeugung, dass aus der gemeinsamen Stärke weiteres Wachstum und neue Synergien für alle Unternehmen der Gruppe entstehen. Es ist ein logischer Schritt auf unserem Weg zum Trusted Advisor der nachhaltigen Digitalisierung", erklärt Peter Schneck, CEO der CENIT. Er fügt hinzu: "Mit der Expertise von PI Informatik, gelingt es uns, das Produkt- und Lösungsportfolio der CENIT Gruppe an entscheidenden Stellen zu komplettieren. Durch die operative Zusammenarbeit in Projekten stärken wir unsere Lieferfähigkeit und Innovationskraft auf dem Feld der Prozessdigitalisierung. Zudem eröffnen wir einander den Zugang zu neuen Kunden-, Branchen- und Partnersegmenten. Die CENIT wird durch diese Akquisition regional im Raum Berlin stärker vertreten sein und durch die Nähe zu den Bundesbehörden auch das Segment der öffentlichen Hand intensiver bedienen." Auf dem Weg zum SAP Komplettanbieter Eines der Kernziele der Akquisition folgt dem Anspruch, die CENIT Gruppe in den kommenden Jahren zu einem Komplettanbieter rund um SAP-basierte Lösungen zu entwickeln: Das aktuelle SAP Solutions Spektrum der CENIT und ihrem Tochterunternehmen Coristo deckt das Feld SAP PLM ab. Entsprechende Software-Lösungen sind als SAP Preislistenprodukte weltweit verfügbar. Das tiefgreifende und langjährige SAP Know-how von PI Informatik - insbesondere auf dem Feld S/4HANA Solutions, komplexen Implementierungsprojekten sowie der Konzeption und dem Management von SAP-Landschaften - ergänzt das Portfolio optimal und trägt zu einer weiteren Stärkung der CENIT im Wettbewerb bei. Größe und Agilität Nach erfolgtem Zusammenschluss wird PI Informatik als eigenständiges Unternehmen unter der Leitung der bisherigen Geschäftsführer Martin Fiedler und Mario Olschowski weiter agieren. Die Konzerneinbindung wird durch den Namenszusatz "PI Informatik - a CENIT Company" zum Ausdruck gebracht. Damit bietet das Unternehmen nicht zuletzt Kunden und Partnern gegenüber ein stärkeres Leistungsversprechen hinsichtlich Größe und Marktstärke. "Wir freuen uns über die zukünftige partnerschaftliche Zusammenarbeit unserer Unternehmen. Die Zugehörigkeit zum CENIT Konzern sehen wir als einen fachlichen und strategischen Enabler für den weiteren Erfolg der Gruppe - und PI Informatik als deren Teil", erklärt Martin Fiedler, Geschäftsführer der PI Informatik. "Größe und Agilität gehen hier Hand in Hand: Je nach Projekt- und Kundensituation können wir uns mit der gewohnten Schnelligkeit und Flexibilität einer kleinen Firma in Kombination mit der wirtschaftlichen Stärke eines international aufgestellten Unternehmens profilieren. Zudem werden wir gemeinsam die technologischen und softwareseitigen Kompetenzen der Gruppe weiterentwickeln und ihre Innovationskraft stärken", ergänzt Mario Olschowski, Geschäftsführer der PI Informatik. Kontakt: Investor Relations

Tanja Marinovic

Telefon: +49 (0) 711 - 78 25 3320

Fax: +49 (0) 711 - 78 25 44 4320

E-Mail: t.marinovic@cenit.com



06.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com