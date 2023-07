Heidelberg (ots) -Zusammen mit DJ und Produzent Alle Farben setzt sich Durex, eine Marke des global tätigen Konsumgüterherstellers Reckitt, für sexuelle Selbstbefreiung und eine Welt der sexuellen Sicherheit und Freiheit ein. Nach der Vorstellung der neuen Markenwelt und dem Launch der gemeinsamen Befreiungshymne "Intersexion", feiern Durex und Alle Farben nun auf Pride Events und Festivals die Vielfalt und ermutigen Menschen, ihr wahres sexuelles Selbst zu entdecken. Eine starke Partnerschaft, um Stereotypen zu durchbrechen und sexuelle Selbstbefreiung zu fördern.Um den bis heute vorherrschenden Stigmata und der kulturellen Darstellung von "normalem" Sex und Sexualität entgegenzutreten, ermutigen Durex und Alle Farben dazu, die eigene Sexualität zu erkunden. Die fehlende Repräsentation, die selbst heute noch herrscht, hindert viele Menschen daran, sich selbst besser kennenzulernen und mit ihrer Sexualität auseinanderzusetzen. Um diesem Druck entgegenzuwirken, hat Alle Farben im April die gemeinsam mit Durex kreierte Befreiungshymne "Intersexion" (https://www.youtube.com/watch?v=cQ1MA5oCxkI) releast.Durex x PrideLaut einer Umfrage ist nur rund die Hälfte der Menschen in Deutschland der Meinung, dass es akzeptabel ist, einen gleichgeschlechtlichen Partner zu haben*. Deshalb ist es Durex wichtig, auf diesen Missstand aufmerksam zu machen und sich für LGBTQ+ Rechte starkzumachen. Gemeinsam mit Alle Farben hat Durex die Befreiungshymne "Intersexion" (https://www.youtube.com/watch?v=cQ1MA5oCxkI) kreiert. Der Song ermutigt alle darin ihre eigene Sexualität zu erkunden. Auch Alle Farben engagiert sich seit Beginn seiner Karriere besonders für die LGBTQ+ Community, weshalb Durex sich darauf freut, im Rahmen der Partnerschaft gemeinsam mit ihm auf dem Christopher Street Day zu feiern und eine Live Performance von "Intersexion" zu erleben. Neben Alle Farben, wird auch Durex' langjähriger Partner F/A/Q dabei sein. Durex und F/A/Q, die bereits gemeinsam die Aufklärung an Schulen vorantreiben, zeigen gemeinsam auf dem CSDs in Köln und Berlin Flagge und treten für LGBTQ+ Rechte ein."Das freie Leben und Erleben der eigenen Sexualität ist ein enorm wichtiger Bestandteil der sexuellen Gesundheit. Als FAQ YOU klären wir täglich Jugendliche in diversen Formaten auf und unterstützen sie dabei, ein gesundes Leben zu führen. Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Durex, setzen wir im Rahmen der CSDs in Köln und Berlin ein besonders starkes Zeichen und zeigen Flagge für eine freie und aufgeklärte Gesellschaft.", erklärt Daniel Nagel, CEO F/A/Q - The Better Health Group.Durex wird darüber hinaus außerdem auf diversen weiteren Pride Paraden und Christopher Street Days vertreten sein, um sexuelle Selbstbefreiung zu zelebrieren.Durex x Alle Farben meets ParookavilleNeben den Pride Aktivierungen, bringen Durex und Alle Farben in diesem Sommer ihren gemeinsamen Purpose auf die Festival Grounds. Laut einer internen Studie hat insbesondere die junge und offene Zielgruppe eine starke Verbindung zu Musik und geht gern zu Konzerten, Musikfestivals und Gigs**, was Festivals zu einem wichtigen Touchpoint macht. Durch die Partnerschaft mit Alle Farben und diverse Aktivierungen auf Festivals, zeigt Durex Präsenz über die Saison hinweg.Für ein gemeinsames Festivalerlebnis kommen Durex und Alle Farben nun auf dem Parookaville 2023 zusammen: Fans können sich auf die Live Performance von "Intersexion" sowie ein Meet&Greet mit Alle Farben freuen und sich auf dem Durex Intersexion Ground auf eine Sinnesreise begeben. Im "Cabinet of Pleasure" lassen sich unterschiedliche sensorische Entdeckungen machen und in der "Photo Station" können Erinnerungsfotos gemacht werden, um die Festival Experience festzuhalten.Durex begleitet Alle Farben nicht nur während der gemeinsamen Aktivierungen, sondern ist darüber hinaus ein steter Partner des DJs. "Ich bin stolz darauf mit Durex einen Partner zu haben, der mich auf Events und Festivals wie Parookaville begleitet und freue mich, gemeinsam mit Durex unsere Idee einer sexuell befreiten Welt, in der alle so sein können, wie sie wollen, zu verbreiten.", sagt Frans Zimmer/Alle Farben.Seit kurzem kooperiert Reckitt mit der PROUT AT WORK-Foundation und bekräftigt damit über die Marken hinaus seine Bestrebungen für eine klare, sicht- und spürbare Chancengleichheit. Neben den gemeinsamen Aktivierungen mit Alle Farben, wird es daher auch intern spannende Events geben, wie LGBTIQ+ Awareness Sessions und einen Expertentalk mit PROUT AT WORK zu arbeitsrelevanten LGBTQ+ Themen. Neben der Kooperation mit PROUT AT WORK setzt Reckitt außerdem zahlreiche globale Projekte um, in denen das Unternehmen sich für die interne sowie externe Gleichberechtigung einsetzt - beispielsweise das 2020 ins Leben gerufene Inclusion Board oder die LGBTQ+ Gruppe in Deutschland, die seit Sommer 2022 gemeinsame Events und Trainings organisiert und so den Dialog zwischen Mitarbeiter:innen ermöglicht und eine inklusive Unternehmenskultur fördert.* Durex Global Sex Survey 2022** Global O&C Survey