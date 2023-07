Hennef (ots) -Fachverkäufer sind im Lebensmitteleinzelhandel gefragter denn je. Justin Kießig von der KW Media GmbH verhilft Bäckereien, Fleischereien und anderen Lebensmittelgeschäften zu Personal, das nicht nur fachlich qualifiziert ist, sondern auch personell in den Betrieb passt. Mit erprobten Lösungen finden er und Mitgründer Fabio Weitz für ihre Kunden Personal auf Knopfdruck. Im Folgenden erklärt Justin Kießig, wobei es bei der Bewerberauswahl wirklich ankommt und warum Quereinsteiger manchmal die bessere Wahl sind.Schon heute setzt der Fachkräftemangel dem Einzelhandel stark zu. Ob im Discounter oder im Feinkostladen - fast überall fehlt gut ausgebildetes Verkaufspersonal. Die Lage wird jedoch noch schlimmer werden, meint Justin Kießig. Er erklärt: "Der Trend bei den Ausbildungszahlen ist aktuell rückläufig. Deshalb wird es bald immer weniger Fachkräfte im Lebensmitteleinzelhandel, in der Fleischerei sowie im Fachverkauf geben." Als Mitgründer der KW Media GmbH beobachtet Justin Kießig die Lage schon seit Längerem und konnte bereits über hundert Betrieben dabei helfen, mit effektiven Recruiting-Lösungen Personal auf Knopfdruck zu generieren. Er weiß, dass eine Fachausbildung zwar wichtig, aber in vielen Bereichen nicht alles ist. Worauf es wirklich bei der Besetzung von Stellen im Lebensmitteleinzelhandel ankommt, hat er im Folgenden zusammengefasst.Nicht die Ausbildung macht einen guten Mitarbeiter aus - sondern der CharakterOftmals sind im Einzelhandel die besten Mitarbeiter nicht die mit der besten Ausbildung, sondern diejenigen, die sowohl personell als auch fachlich am besten zum Unternehmen und zur Stelle passen. Wer ausschließlich auf formelle Qualifikationen und Berufserfahrung in einem spezifischen Feld achtet, verpasst also einen Großteil der potenziellen Bewerber.Der Fokus beim Recruiting sollte also in erster Linie darauf liegen, Mitarbeiter zu finden, die die richtigen Charaktereigenschaften mitbringen und sich gut ins Team einfügen. Eine fachbezogene Ausbildung spielt dabei zunächst eine untergeordnete Rolle - auch Quereinsteiger können sich bewähren, solange sie motiviert sind, sich neue Fähigkeiten anzueignen und gute Arbeit zu leisten.Berufserfahrung ist wichtig, Engagement und Zuverlässigkeit sind wichtigerEin besonderes Augenmerk sollte bei der Bewerberauswahl also darauf liegen, jemanden zu finden, der zuverlässig arbeitet und für den Beruf brennt. Ist ein Mitarbeiter bereit, sich zu engagieren, ist dies in vielen Fällen mehr wert als eine spezifische Berufsausbildung. Idealerweise sollte die Wahl zudem auf einen Bewerber fallen, der auch zeitlich flexibel ist.Ferner ist es von Vorteil für das Unternehmen, wenn ein Bewerber bereits in einem verwandten Feld gearbeitet hat. Dies ermöglicht es ihm, die dort gesammelten Erfahrungen konstruktiv einzubringen und so zum Erfolg beizutragen.Quereinsteigern eine Chance gebenEine Ausbildung ist nicht alles - diese Aussage bestätigt sich gerade im Einzelhandel immer wieder aufs Neue. Ist ein Arbeitgeber bereit, vielversprechenden Quereinsteigern eine Chance zu geben, erweitert er dadurch seinen eigenen Bewerberpool erheblich. Dabei ist es jedoch entscheidend, auf die richtigen Merkmale zu achten, um festzustellen, ob sich jemand für die Stelle eignet.Auch qualitativ sind fachfremde Mitarbeiter nicht zwingend schlechter. Bisweilen stellen Unternehmen sogar fest, dass ein motivierter Quereinsteiger oft bessere Arbeit als ein gelernter Fachverkäufer leistet, da er oft mehr Motivation mitbringt. Dadurch macht sich der potenzielle Mehraufwand bei der Einarbeitung mehr als bezahlt - der Arbeitgeber erhält Mitarbeiter, die das Team bereichern und dem Unternehmen treu bleiben.Suchen Sie nach einer Lösung, um planbar und verlässlich den Personalbedarf Ihres Lebensmittelgeschäfts zu decken? Melden Sie sich jetzt bei Justin Kießig (https://personalaufknopfdruck.de/), vereinbaren Sie einen Termin und generieren auch Sie Personal auf Knopfdruck!Pressekontakt:KW Media GmbHVertreten durch:Fabio Weitz & Justin Kießighttps://personalaufknopfdruck.de/E-Mail: service@personalaufknopfdruck.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: KW Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164604/5552108