DJ MÄRKTE USA/Schwach - Robuster US-Arbeitsmarkt befeuert Zinssorgen

NEW YORK (Dow Jones)--Deutlich abwärts geht es am Donnerstag zum Handelsstart an den US-Börsen. Hintergrund sind Sorgen vor weiter steigenden Zinsen, nachdem neue Daten vom Arbeitsmarkt unerwartet robust ausgefallen sind. Der Dow-Jones-Index verliert im frühen Geschäft 0,9 Prozent auf 33.966 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite büßen 1,0 bzw. 1,2 Prozent ein. Am Anleihemarkt geht es mit den Kursen kräftig nach unten, die Marktzinsen steigen entsprechend deutlich. Der Zinsterminmarkt preist eine weitere Leitzinsanhebung Ende Juli um 25 Basispunkte mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 93 Prozent ein.

Laut dem ADP-Arbeitsmarktbericht wurden im Juni im privaten Sektor mehr als doppelt so viele Stellen geschaffen wie prognostiziert. "Der Bericht schreit förmlich nach weiteren Zinserhöhungen", sagt ein Marktakteur. Die wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen sind derweil im erwarteten Rahmen ausgefallen.

Doch nicht nur Zins- und damit einhergehend Konjunktursorgen beschäftigen die Anleger, auch die geopolitischen Spannungen mit dem Handelsstreit zwischen Peking und Washington belasten. US-Finanzministerin Yellen trifft am Donnerstag zu einem viertägigen Besuch in China ein. Die Ausgangslage für eine Wiederannäherung der USA und Chinas dürfte aber schwierig sein. Laut IG Markets "droht die nächste Eskalationsstufe."

Dollar nur leicht erholt

Der Dollar reagiert bislang eher moderat auf die deutlich steigenden Zinsen. Der Dollarindex grenzt seinen Rückgang auf 0,2 Prozent ein, nachdem er vor den ADP-Daten rund 0,4 Prozent im Minus gelegen hatte.

Bei den Ölpreisen tut sich wenig, auch wenn die Rohöllagerbestände in den USA in der zurückliegenden Woche deutlich zurückgegangen sind, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Später am Tag werden noch die staatlichen Angaben zu den Ölvorräten folgen.

Unter den Einzelwerten geben Meta Platforms nach den Vortagsgewinnen um 0,1 Prozent nach auf 294,10 Dollar. Analyst Justin Patterson von Keybanc hat sein Kursziel auf 335 von 280 Dollar erhöht und die Einstufung "Overweight" bekräftigt, nachdem Meta den neuen Micro-Blogging-Dienst Threads an den Start gebracht hat, der nach dem Willen des Unternehmens dem Kurznachrichtendienst Twitter den Rang ablaufen soll. Der Auftakt stimmt zuversichtlich: Schon in den ersten vier Stunden nach der Lancierung verzeichnete Threads 5 Millionen Nutzer.

JetBlue Airways sinken um 2 Prozent. Die Fluggesellschaft gibt ihre Pläne für ein Gemeinschaftsunternehmen mit American Airlines (-1,2%) nach einem negativen Gerichtsurteil auf und konzentriert sich stattdessen auf die 3,8 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Spirit Airlines (+2,0%).

Eine Kapitalerhöhung lässt die Titel von VBI Vaccines um knapp 48 Prozent einbrechen. Histogen machen einen Sprung von 7 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen lässt seine aktuellen Programme ruhen und prüft strategische Optionen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.965,91 -0,9% -322,73 +2,5% S&P-500 4.401,06 -1,0% -45,76 +14,6% Nasdaq-Comp. 13.622,69 -1,2% -168,97 +30,2% Nasdaq-100 15.015,72 -1,2% -188,06 +37,3% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,04 +9,3 4,95 62,4 5 Jahre 4,38 +13,1 4,25 37,9 7 Jahre 4,21 +11,6 4,10 24,4 10 Jahre 4,03 +9,2 3,94 14,7 30 Jahre 3,98 +5,0 3,93 1,0 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0882 +0,2% 1,0861 1,0874 +1,7% EUR/JPY 156,86 -0,1% 156,16 157,16 +11,8% EUR/CHF 0,9762 +0,1% 0,9743 0,9761 -1,4% EUR/GBP 0,8538 -0,1% 0,8544 0,8551 -3,5% USD/JPY 144,14 -0,3% 143,90 144,52 +9,9% GBP/USD 1,2745 +0,3% 1,2704 1,2717 +5,4% USD/CNH (Offshore) 7,2589 -0,0% 7,2601 7,2587 +4,8% Bitcoin BTC/USD 30.575,92 +0,4% 30.571,44 30.366,76 +84,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,57 71,79 -0,3% -0,22 -9,8% Brent/ICE 76,43 76,65 -0,3% -0,22 -8,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,55 34,37 -5,3% -1,82 -58,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.910,91 1.915,68 -0,2% -4,77 +4,8% Silber (Spot) 22,85 23,13 -1,2% -0,28 -4,7% Platin (Spot) 904,65 920,50 -1,7% -15,85 -15,3% Kupfer-Future 3,74 3,76 -0,5% -0,02 -1,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2023 10:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.