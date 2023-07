DJ MÄRKTE EUROPA/Sehr Schwach - Zinsängste belasten

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen geraten am Donnerstagnachmittag immer stärker unter Druck. Der DAX verliert 2,1 Prozent auf 15.602 Punkte, der Euro-Stoxx fällt sogar um 2,5 Prozent auf 4.241 Stellen. Damit hat der DAX den unteren Rand der Konsolidierungszone zwischen 15.750 und 16.000 Punkten nach unten verlassen - es drohen damit weitere Abgaben.

Ein extrem stark ausgefallener ADP-Bericht für die Neueinstellungen auf dem privaten US-Arbeitsmarkt befeuert Zinserhöhungsspekulationen und lastet auf den Aktienkursen. Im Juni wurden mehr als doppelt so viele Stellen geschaffen wie prognostiziert. Daneben ist der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Service-Bereich ebenfalls deutlich besser als gedacht ausgefallen.

Dazu fordert die Präsidentin der US-Notenbankfiliale in Dallas, Lorie Logan, mit Blick auf die Inflationsbekämpfung eine restriktivere Geldpolitik. "Die anhaltenden Aussichten auf eine über der Zielmarke liegenden Inflation und ein unerwartet starker Arbeitsmarkt erfordern eine restriktivere Geldpolitik", sagte sie. Am Vorabend hatte das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung die allgemeine Erwartung einer Zinserhöhung Ende Juli untermauert. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen vor diesem Hintergrund kräftig an. Der Dollar kann vorherige Verluste gegenüber dem Dollar wieder aufholen.

Weil der Blick in die USA dominiert, verlieren Konjunkturdaten aus Deutschland an Bedeutung. Der Auftragseingang im Mai ist deutlich stärker als erwartet ausgefallen. Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen sieht mit Blick auf die Details allerdings dennoch einen Abwärtstrend.

Gerresheimer volatil

Als insgesamt "in line" werden zwar die Geschäftszahlen von Gerresheimer gesehen. Der Hersteller von spezialisierten medizinischen Verpackungen hat Umsatz- und Ergebniszahlen vorgelegt, die "einen Schnaps über den Prognosen" lagen. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Die Aktie gibt um 0,1 Prozent nach. Seit Jahresbeginn hat sie rund 70 Prozent zugelegt.

Redcare Pharmacy, die ehemalige Shop Apotheke, hat mit Geschäftszahlen überzeugt. Jefferies spricht von einem "Monster Beat". Der Umsatz stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 47 Prozent, deutlich stärker als erwartet. Die Aktie liegt gegen den Markt 5,3 Prozent im Plus.

Deutlich im Plus notieren auch Südzucker (+4,7%). Das SDAX-Unternehmen hat die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023/24 nach einem erfolgreichen ersten Geschäftsquartal angehoben.

Suse brechen ein

Mit Enttäuschung werden dagegen die Zweitquartalsergebnisse von Suse aufgenommen. Der Linux-Software-Anbieter hat bei geringfügig höherem Umsatz operativ deutlich weniger verdient. Das bereinigte operative Ergebnis sank um 11 Prozent. Die Aktie bricht um knapp 15 Prozent ein.

Jet2 verlieren in London 11,4 Prozent nach der Ankündigung, dass Chairman Philip Meeson aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Der Kursrückgang sei ein Indikator für die Wertschätzung der Unternehmensführung, so AJ Bell-Analyst Russ Mould. Die Schlüsselfrage sei nun, wann Meeson damit beginnen werde, seine 18,3-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen zu verkaufen.

Derweil rückt der Börsengang der Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera am Freitag näher. Der Angebotspreis ist auf 20,00 Euro je Aktie festgelegt worden. Daraus ergibt sich eine Marktkapitalisierung von 2,53 Milliarden Euro. Die Preisspanne hatte bei 19,00 bis 21,50 Euro gelegen. Im Handel per Erscheinen liegen Nucera bei 20,70 Euro. Thyssenkrupp liegen 2,4 Prozent im Minus.

Ströer werden mit Dividendenabschlag gehandelt. Die Höhe der Dividende liegt bei 1,85 Euro, die Aktie verliert 3,9 Prozent oder 1,68 Euro.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.240,69 -2,5% -110,02 +11,8% Stoxx-50 3.882,58 -2,0% -81,24 +6,3% DAX 15.601,97 -2,1% -335,61 +12,1% MDAX 26.882,49 -2,0% -550,21 +7,0% TecDAX 3.106,33 -1,7% -53,50 +6,3% SDAX 13.168,91 -1,4% -189,19 +10,4% FTSE 7.294,21 -2,0% -147,89 -0,1% CAC 7.106,33 -2,8% -204,48 +9,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,63 +0,15 +0,06 US-Zehnjahresrendite 4,04 +0,11 +0,16 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0850 -0,1% 1,0861 1,0874 +1,4% EUR/JPY 156,62 -0,2% 156,16 157,16 +11,6% EUR/CHF 0,9750 -0,0% 0,9743 0,9761 -1,5% EUR/GBP 0,8539 -0,1% 0,8544 0,8551 -3,5% USD/JPY 144,38 -0,1% 143,90 144,52 +10,1% GBP/USD 1,2705 +0,0% 1,2704 1,2717 +5,0% USD/CNH (Offshore) 7,2674 +0,1% 7,2601 7,2587 +4,9% Bitcoin BTC/USD 30.292,70 -0,6% 30.571,44 30.366,76 +82,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,40 71,79 -1,9% -1,39 -11,3% Brent/ICE 75,19 76,65 -1,9% -1,46 -9,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,09 34,37 -3,7% -1,29 -58,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.906,56 1.915,68 -0,5% -9,12 +4,5% Silber (Spot) 22,72 23,13 -1,8% -0,41 -5,2% Platin (Spot) 901,55 920,50 -2,1% -18,95 -15,6% Kupfer-Future 3,73 3,76 -0,7% -0,03 -2,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

July 06, 2023

