Im Chart mit Wochenkerzen wird schnell ersichtlich, dass der DAX zwar die Hochs vom Ende 2021 / Anfang 2022 minimal überschritten hat, letztendlich aber viele Verkäufer sich mit Gewinnmitnahmen erneut an diesen Niveaus orientieren. Dies bremst den Markt, der nach einem steilen Anstieg in den Vormonaten natürlich anfälliger geworden ist, jetzt aus, und macht eine Korrektur bis zurück an den Langfrist-Durchschnitt ...

