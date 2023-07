Könnten Lokführer schon bald obsolet werden? Danach sieht es noch nicht aus, auch wenn die Deutsche Bahn in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie daran arbeitet, Züge vollautomatisch fahren zu lassen. "Automated Train" ist der Name eines neuen Forschungs- und Entwicklungsprojekts, mit dem die Deutsche Bahn das fahrerlose Fahren von Zügen erproben will. Dazu testet das Verkehrsunternehmen zusammen mit Siemens Mobility, Bosch und weiteren Partnern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...