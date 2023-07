Tagesausblick für 07.07.: DAX bricht ein. Zinsanstieg belastet.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Die Fed wird weiter an der Zinsschraube drehen. Die Mehrheit der Mitglieder kann sich dem Protokoll zufolge sogar noch mindestens zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr vorstellen. Die US-Börsen reagierten gestern mit Abschlägen. Die schwachen Vorgaben aus den USA wogen zum Handelsauftakt schwerer als die überraschend guten Wirtschaftsdaten aus Deutschland. Dabei stieg der Industrieumsatz im Mai um 2,7 Prozent und der Auftragseingang um 6,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Der schwache Start der US-Börsen in den heutigen Handelstag sorgte am Nachmittag für weitere Kursabschläge. So summierten sich die Tagesverluste bei DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 auf 2,6 bis 3,0 Prozent.

An den Rentenmärkten kamen die Anleihen gehörig unter Druck. Die Rendite von 2-jährigen US-Staatspapieren schossen über die 5%-Marke und erreichte den höchsten Stand seit Juni 2007. Die Rendite 10jähriger Papiere schraubte über die 4%-Marke. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA bewegte auch die europäischen Anleihemärkte. Analog zu den USA war vor allem bei langlaufenden Staatspapieren ein kräftiger Kurssprung erfolgt. Diese Entwicklungen hinterließen bei den Edelmetallen ebenfalls Spuren. Gold und Silber gaben ihre Kursgewinne der zurückliegenden Tage heute wieder ab. Ein vergleichbares Bild zeigte sich beim Preis für ein Barrel Brent Crude Oil. Die Notierung prallte an der Widerstandsmarke von 77,20 USD nach unten ab und wischte die Gewinne der vergangenen zwei Tage wieder weg.

Unternehmen im Fokus

BMW hat den Absatz in den USA im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Bei der Kernmarke VW war der Absatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum rückläufig. Brenntag stellt die beiden Sparten Specialities und Essenials unabhänger auf. "Wir statten die Geschäftsbereiche mit den schlanken und effizienten Prozessen, Ressourcen und Fähigkeiten aus, die sie benötigen, um ihr Geschäft unabhängiger und eigenständiger zu steuern, ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern und ihre dezidierten Wachstumsinitiativen zu beschleunigen", kommentierte Konzernchef Christian Kohlpaintner den Schritt. Im Spätherbst soll über strategische Optionen der beiden Bereiche beraten werden. Aktivistische Investoren setzten das Management zuletzt unter Druck, den Konzern in diese beiden Sparten aufzuspalten. Gerresheimer meldete heute Quartalszahlen. Demnach legte der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12,4 Prozent auf knapp 500 Millionen Euro und das EBITDA um 19 Prozent auf 107,2 Millionen Euro zu. Der Windanlagenbauer Nordex hat einen Großauftrag über 12 Turbinen erhalten. Online-Apotheke Redcare Pharmacy veröffentlichte vorläufigte Zahlen zum zweiten Quartal. Dabei stieg der Umsatz umd 47 Prozent und die Zahl der aktiven Kunden um 400.000 auf 10,1 Millionen. Die Softwarekonzerne SAP und Teamviewer erhielten positive Analystenkommentare. Südzucker erzielte im ersten Geschäftsquartal (endete im Mai) einen Anstieg des operativen Gewinns um 27 Prozent. Dabei profitierte der Zuckerhersteller vor allem vom Anstieg des Zuckerpreises. Der deutliche Renditeanstieg am Anleihemarkt setzte Immobilienaktien wie Vonovia besonders unter Druck.

BMW veröffentlicht globale Absatzzahlen für das zweite Quartal. Hornbach lädt zur Hauptversammlung und die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp, Nucera, kommt an die Börse.

Wichtige Termine

Germany-Industrial production

ECB Vice President de Guindos speaks

United States-Employment

ECB President Lagarde speaks

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.680/15.900/16.000/16.030 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.580/15.260/15.470 Punkte

Der DAX® eröffnete erneut mit einem Gap nach unten und sank im weiteren Verlauf bis 15.500 Punkte. Dabei verletzte der Index die 61,8%-Retracementlinie und hat damit auch den seit Mitte April gebildeten Seitwärtstrend verlassen. Unterstützung findet der Leitindex aktuell auf Höhe der 50%-Retracementlinie bei 15.470 Punkten. Wird auch diese Marke unterschritten droht eine weitere Verkaufswelle bis 15.260 Punkte. Bullen sollten eine Stabilisierung abwarten. Erste zaghafte Kaufsignale zeigen sich frühestens oberhalb von 15.680 Punkten.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 31.05.2023 -06.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.07.2018 - 06.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new steigt im frühen Handel auf rund 19,7. Damit liegt die Kennzahl dennoch unter dem langfristigen Durchschnitt. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.000 Punkte, das Bonuslevel bei 10.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 - 12.000)*0,01 = 100 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC2CMW 94,57* 18.000 12.000 22.000 15.12.2023 DAX® HC1VS1 121,07* 17.500 7.750 22.000 15.12.2023

*max. Rückzahlung 100 EUR; **max. Rückzahlung 142,50 EUR; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.07.2023; 17:20 Uhr

Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XQ7 3,14 16.500 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 6,02 16.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.07.2023; 17:20 Uhr

Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1KXS 7,42 16.000 12.12.2023 DAX® HC37PA 13,75 17.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.07.2023; 17:20 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

