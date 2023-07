Die Streaming-Lösung Uplynk von Edgio sorgt bei Vermantia für eine erheblich vereinfachte Übertragung von Live-Events

Edgio, Inc. (Nasdaq: EGIO), die Plattform der Wahl für Performance, Sicherheit und Einfachheit an der Netzwerk-Edge, gab heute die Reseller-Partnerschaft mit Vermantia bekannt, einem globalen Anbieter von Omni-Channel-Content-Lösungen für Glücksspiel- und Wettanbieter weltweit. Die Kooperation unterstützt Vermantias maßgeschneiderte und durchgängige Streaming-Lösungen für Live-Rennen, Sportveranstaltungen, virtuelle Sportarten und Zahlenspiele.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Vermantia die Uplynk-Lösung von Edgio bei der Produktion von Kanälen einsetzen, um die Bereitstellung von Live-Events, Broadcast/OTT und Free-Ad-Syndication (FAST) erheblich zu vereinfachen, sodass Kunden ihre Reichweite vergrößern und gleichzeitig ihre Ressourcen optimieren können. Uplynk verfügt über ein sicheres globales Edge-Netzwerk, das speziell für die besonderen Anforderungen der Medienbranche entwickelt wurde und dem Publikum weltweit ein außergewöhnliches Seherlebnis bietet.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Edgio. Diese Partnerschaft stellt eine erhebliche Verbesserung für unsere Streaming-Dienste dar, da wir unseren geschätzten Kunden weiterhin maßgeschneiderte Content-Lösungen und individuelle Kanäle für Live-Rennen, Sportereignisse, virtuelle Sportarten und Zahlenspiele anbieten können", so Menelaos Ladopoulos, CTO von Vermantia. "Ziel der Zusammenarbeit mit Edgio ist es, unsere durchgängigen Streaming-Funktionen mithilfe der einzigartigen Technologie von Edgio erweitern. Wir sind zuversichtlich, dass uns diese Partnerschaft uns in die Lage versetzen wird, die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden in ganz EMEA zu erfüllen und außergewöhnliche Streaming-Erlebnisse zu schaffen."

Mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Abwicklung von Hunderttausenden von Live-Events, einschließlich globaler Sportereignisse, hat die Uplynk-Lösung von Edgio bemerkenswerte Meilensteine erreicht. Allein im Jahr 2022 generierte Uplynk 2,4 Milliarden Aufrufe von Veranstaltungen, 3,3 Milliarden Stunden gestreamte Videos und mehr als 220 Millionen Stunden Werbung.

Im Rahmen der Partnerschaft stellt Vermantia seinen Betreiberpartnern auch das Anwendungs- und Medienportfolio von Edgio zur Verfügung, mit besonderem Schwerpunkt auf Web CDN der nächsten Generation und Edgios ganzheitlichen Lösungen für die Sicherheit von Webanwendungen.

"Edgio freut sich sehr darauf, die Zusammenarbeit mit Vermantia auszubauen und das Unternehmen bei der Entwicklung von Lösungen in der gesamten EMEA-Region in der nächsten Ära des Streaming zu unterstützen, in der Technologie- und Geschäftsinnovationen die Zahl der gleichzeitigen Zuschauer in die Höhe schnellen lassen werden", sagte Emma Whitmore, Group VP von EMEA Edgio.

Über Edgio

Edgio (NASDAQ: EGIO) unterstützt Unternehmen dabei, Online-Erlebnisse und -Inhalte schneller, sicherer und gezielter bereitzustellen. Das entwicklerfreundliche, global skalierte Edge-Netzwerk von Edgio bietet zusammen mit unseren vollständig integrierten Anwendungs- und Medienlösungen eine einzige Plattform für die Bereitstellung von hochleistungsfähigen, sicheren Webangeboten und Streaming-Inhalten. Über diese vollständig integrierte Plattform und End-to-End-Edge-Services können Unternehmen Inhalte schneller und sicherer bereitstellen und auf diese Weise Ertrag und geschäftlichen Nutzen steigern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie edg.io und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Über Vermantia

Vermantia ist ein führender Anbieter von Omni-Channel-Content-Lösungen für Lotterie-, Spiel- und Wettanbieter weltweit. Das Unternehmen ist ein One-Stop-Shop für maßgeschneiderte Daten- und Bildinhalte mit Tausenden von Live-Renn- und Sportereignissen pro Jahr, ergänzt durch das umfassendste Portfolio an virtuellen Sportarten und Next-Gen-Spielen auf dem Markt. Das 2007 gegründete Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Athen, Zypern und Italien sowie über Vertretungen im Großbritannien, in der GUS und in Nigeria, sodass es mit Dutzenden internationaler Betreiber in 32 Ländern zusammenarbeiten kann.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230706134525/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Sally Winship Comollo

swinship-comollo@edg.io