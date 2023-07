Anzeige / Werbung

Nikola Aktienanalyse: Kann die Rally beim Hersteller von Wasserstoff LKWs & Tesla-Jäger weitergehen?

Die Nikola Corporation ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von emissionsfreien Fahrzeugen und Technologien für den Transportsektor spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.Nikola ist bekannt für seine Vision, den Straßentransport nachhaltiger zu gestalten und den Übergang von herkömmlichen Verbrennungsmotoren zu elektrischen und wasserstoffbetriebenen Antrieben voranzutreiben. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine umweltfreundliche Transportlösung anzubieten, die die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert und die Luftverschmutzung verringert.

Eine der bemerkenswertesten Entwicklungen von Nikola ist der Nikola One, ein schwerer elektrischer Sattelschlepper, der mit Wasserstoff angetrieben wird. Dieses Fahrzeug verspricht eine hohe Reichweite und eine kurze Betankungszeit, was es zu einer vielversprechenden Alternative zu herkömmlichen Diesel-LKW macht. Nikola arbeitet auch an der Entwicklung einer breiten Palette von elektrischen und wasserstoffbetriebenen Nutzfahrzeugen, einschließlich Lieferwagen, Bussen und Geländefahrzeugen.

Das Unternehmen hat Partnerschaften mit namhaften Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie geschlossen, um seine Technologien weiterzuentwickeln und in großem Maßstab zu produzieren. Nikola hat außerdem ein umfangreiches Netzwerk von Wasserstofftankstellen geplant, um die Infrastruktur für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge zu unterstützen. Doch im Zuge der Nachforschungen von "Hindenburg Research" gab es auch eine Absetzung und Verurteilung des CEO wegen Betrugs. Die Kooperation mit GM wurde beendet und der geplante Pick Up ging nie in Produktion.

Neben der Entwicklung von Fahrzeugen widmet sich Nikola auch der Erforschung und Entwicklung von Energiespeicherlösungen und anderen Technologien zur Unterstützung der Energiewende. Das Unternehmen strebt danach, eine ganzheitliche und nachhaltige Transportlösung anzubieten, die sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile bietet.

Obwohl Nikola vielversprechende Technologien entwickelt hat, war das Unternehmen auch mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Im Jahr 2020 wurde Nikola mit Vorwürfen der Betrugs und des Fehlverhaltens in Bezug auf einige seiner früheren Aussagen und Ankündigungen konfrontiert. Dies führte zu einer Untersuchung der US-Börsenaufsichtsbehörde und einem Rückgang des Aktienkurses des Unternehmens, auf dessen Verlauf und Auswirkungen wir im Video eingehen. Nikola hat jedoch betont, dass es weiterhin an seiner Mission festhält und seine Technologien vorantreibt. Diese zeigen nun erste Erfolge in Form der Auslieferungen erster LKWs.

Insgesamt ist Nikola ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von umweltfreundlichen Transportlösungen verschrieben hat und bestrebt ist, den Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft zu fördern. Mit seinen innovativen Fahrzeugen und Technologien hat das Unternehmen das Potenzial, den Transportsektor zu revolutionieren und dazu beizutragen, die Umweltauswirkungen des Straßenverkehrs zu verringern. Ob das Kapital für diese Mission reicht, denn das Unternehmen macht weiter Verlust, muss sich erst beweisen. Ein erster Schritt könnte in der heutigen Hauptversammlung entstehen, bei der über eine Kapitalerhöhung beraten wird.

Wir blicken neben diesen Fakten und der sehr volatilen Geschichte des Unternehmens ebenso auf das Chartbild, was weiter an einer Bodenbildung arbeitet. Roland Jegen ist dabei im Freestoxx-Tool für diesen Part entsprechend vorbereitet.

