Investitionen in KI und cloudbasierte Technologien beschleunigen die Entscheidungsfindung und schaffen die Voraussetzungen für das Erreichen von Dekarbonisierungs- und Netto-Null-Zielen

SLB (NYSE: SLB) erhielt jetzt von Petrobras einen Fünfjahresvertrag für die unternehmensweite Einführung seiner digitalen Plattform Delfi. Der Vertrag umfasst die digitale Transformation von Petrobras in den Bereichen Exploration, Entwicklung und Produktion, darunter auch die Verlagerung von Arbeitsabläufen im Untergrund in die Cloud, wodurch die Entscheidungsfindung erheblich beschleunigt werden soll. Die Auftragsvergabe stellt eine der größten Investitionen von Petrobras in cloudbasierte Technologien dar und bildet die Grundlage für das Erreichen der Dekarbonisierungs- und Netto-Null-Ziele des Unternehmens.

"Durch Nutzung von KI, maschinellem Lernen und Hochleistungs-Computertechnologie von SLB wird Petrobras erhebliche Effizienz- und Produktionssteigerungen in seinem gesamten E&P-Geschäft erzielen", kommentiert Rakesh Jaggi, President, Digital Integration, bei SLB. "Der Einsatz der Delfi-Plattform für die digitale Transformation der E&P-Arbeitsabläufe von Petrobras wird die Effizienz erhöhen. Dies verdeutlicht das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Energiewende."

Bei der Interpretation von geologischen und geophysikalischen Daten (G&G) führte der Einsatz der Delfi-Plattform zu einer erheblichen Verkürzung der Bearbeitungszeit. Einige Arbeitsabläufe konnten von Stunden auf Minuten verkürzt werden. Beispielsweise reduzierten KI- und maschinelle Lernanwendungen die Interpretationszeit für Verwerfungen in petrophysikalischen Modellierungs-Workflows um 60 %.

Mit der Delfi-Plattform werden alle Geowissenschaftler und Ingenieure von Petrobras über eine nahtlose Kombination aus digitaler Technologie und skalierbarer Rechenleistung verfügen, was dazu beiträgt, dass sie sich besser auf das operative Geschäft konzentrieren können. Die Großinvestition von Petrobras in die Digitaltechnologie von SLB für den Bereich E&P ist Teil des Plans zur Steigerung der Gesamtproduktion des Unternehmens.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein globales Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen ausgeglichenen Planeten vorantreibt. Mit einer globalen Präsenz in mehr als 100 Ländern und Mitarbeitern, die fast doppelt so viele Nationalitäten repräsentieren, arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Bereitstellung digitaler Lösungen in großem Maßstab, an der Dekarbonisierung von Industrien sowie an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie "erwarten", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "werden", "Potenzial", "projiziert" und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Themen, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung neuer Technologien und Partnerschaften der SLB oder ihren erwarteten Nutzen; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, etwa in Bezug auf das Unvermögen, Netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen oder die anvisierten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu nutzen; gesetzgeberische und regulatorische Initiativen zur Umsetzung von ökologischen Zielen wie z. B. die Eindämmung des globalen Klimawandels; der Zeitplan oder die Erteilung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

