EQS-Ad-hoc: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Personalie

KION GROUP AG: Wechsel im Amt des Finanzvorstands



06.07.2023 / 18:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 KION GROUP AG

Thea-Rasche-Straße 8

60549 Frankfurt am Main

ISIN DE000KGX8881 Wechsel des Finanzvorstands Der Finanzvorstand der KION GROUP AG, Marcus Wassenberg, scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Unternehmen aus. Der Aufsichtsrat der KION GROUP AG hat Christian Harm mit sofortiger Wirkung für drei Jahre zum neuen Finanzvorstand bestellt. Christian Harm gehört dem Unternehmen bzw. der Vorgängergesellschaft seit mehr als 20 Jahren an. Er war zuletzt Executive Vice President Finance der operativen Einheit KION ITS EMEA der KION Group. Weitere Informationen für Investoren: Sebastian Ubert

Vice President Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 329

sebastian.ubert@kiongroup.com Raj Junginger

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 942

raj.junginger@kiongroup.com



Ende der Insiderinformation



06.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com