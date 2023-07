Der S&P 500 ist am oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart wie erwartet nach unten abgeprallt und am heutigen Donnerstag zeitweise unter die Marke von 4.400 Punkten gefallen. Im Tagestief lag der S&P 500 bisher bei 4.386 Punkten, aktuell zeigt sich der S&P 500 wieder höher bei 4.410 Punkten. Der S&P 500 könnte nun vor einer kurzen Gegenbewegung nach dem heutigen Kursrutsch stehen und könnte den Bereich um 4.430 Punkte anlaufen. In der Folge sollte ...

