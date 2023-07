Der DAX ist am heutigen Donnerstag kräftig eingebrochen und bis auf 15.495 Punkte gefallen. Nachbörslich kann der DAX allerdings wieder bis 15.560 Punkte hochlaufen und könnte am morgigen Freitag vor einer weiteren Gegenbewegung stehen. Der DAX könnte sich nun bis 15.700 Punkte erholen und damit die ehemalige Unterstützung erneut antesten. In den USA notiert der S&P 500 zudem weiterhin am oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart um 4.460 Punkte und ...

