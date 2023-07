Athena Plattform und SCADA-Lösung zur Überwachung und Optimierung des größten Photovoltaikkraftwerks des Landes

Stem (NYSE: STEM), ein global führendes, durch künstliche Intelligenz (KI) gestütztes Software- und Dienstleistungsunternehmen für saubere Energien, gab heute bekannt, dass seine preisgekrönte Überwachungs- und Optimierungslösungen nun im Rahmen von Ungarns größtem Solarkraftwerk Mezocsát kommerziell betrieben werden. Athena, die durch KI gestützte Plattform für saubere Energie von Stem, umfasst die PMCS-Lösungen (PowerTrack und PowerManager Control Solutions) von AlsoEnergy, die entwickelt wurden, um durch das 304-MW-Gleichstrom-Kraftwerk die Abhängigkeit Ungarns von Erdgas und einer zunehmenden Stromerzeugung aus alternativen Energiequellen zu reduzieren. EXTOR Energy, ein ungarischer EPC-Dienstleister (Engineering, Procurement und Construction) und von Stem zertifizierter Servicepartner in der Region, ist der O&M-Dienstleister (Betrieb und Wartung) für das Mezocsát-Projekt. Die Ankündigung erfolgt im Anschluss an die erfolgreichen Einführungen von vier weiteren 60-MW-Projekten von Stem in Ungarn im Verlauf der letzten Jahre und festigt die Führerschaft des Unternehmens in Osteuropa bei umweltfreundlichen Lösungen für Versorgungsanlagen in großem Maßstab.

"Die Partnerschaft von EXTOR Energy mit Stem hat sich bereits als wertvoll für unsere anfänglichen Solarprojekte in ganz Ungarn erwiesen. Aber dies ist lediglich der Beginn unserer Zusammenarbeit", so der CEO von EXTOR Energy. "Wir sind äußerst erfreut über die Fortführung unserer Arbeit mit Stem, um unsere Photovoltaikprojekte mit fortschrittlichen Speicherlösungen zu verbessern und den Wert dieser Anlagen weiter zu optimieren."

"Stem ist äußerst erfreut zu sehen, dass unsere internationale Strategie mit der erfolgreichen Aktivierung von umweltfreundlichen Energieanlagen im großen Maßstab Früchte trägt, insbesondere da sich der europäische Markt auf den Net-Zero Industry Act (NZIA) vorbereitet eine der größten Investment-Initiativen im Sektor der erneuerbaren Energie", so John Carrington, CEO von Stem. "Da eine zunehmende Zahl von Unternehmen Speicherlösungen untersucht, freuen wir uns nun auf den fortgesetzten Wertbeitrag und die weitere Unterstützung bei der Monetarisierung von Projekten für sauberere Energien auf bestehenden und wachsenden Märkten."

Die vertikal integrierten Hardware- und Softwarelösungen von Athena wurden entwickelt, um Energieversorgungsunternehmen in die Lage zu versetzen, ihr Ergebnis im Bereich der erneuerbaren Energien zu maximieren. Die Edge-to-Cloud-Optimierungslösungen für saubere Energien in Kombination mit professionellen Dienstleitungen von Stem bieten den Vorteil und die Sicherheit eines Komplettanbieters im Verlauf des gesamten Projektlebenszyklus. PowerTrack, PMCS zur Kraftwerkskontrolle und Datenerfassung plus Wettersensoren vor Ort bieten direkten Zugang zu aktuellen Standortbedingungen, um den anspruchsvollen Überwachungs- und Kontrollanforderungen für Energieversorgungsunternehmen gerecht zu werden. Durch die Bereitstellung von hochwertiger Analytik der Bedingungen vor Ort und Fernbedienungsfunktionalität ermöglicht PowerTrack fundierte Einblicke, um die finanzielle und Energieleistung zu verbessern. Die betriebsinternen Experten für das Design, die Technik, Inbetriebnahme und Funktionen von AlsoEnergy stellen das SCADA-Systemdesign, die Power Plant Controller (PPC) Konfiguration, das Projektmanagement und die Fern-Inbetriebnahme zur Unterstützung einer schnellen Installation, raschen Verbindung und maximalen Anlagenleistung zur Verfügung. Darüber hinaus trug sein engagiertes Ingenieurteam zur Beschleunigung des Anlagen-Onboardings auf PowerTrack bei, um die Zeit für Echtzeitdaten zu verringern.

Ungarn betont die Bedeutung einer zunehmenden Stromerzeugung aus alternativen Quellen in Verbindung mit neuen Produktions- und Speicherkapazitäten sowie der Infrastruktur zur Unterstützung der Zielsetzung des Landes in Bezug auf die Energiesouveränität und Energieerzeugung. Die Investition in Höhe von 185,9 Millionen US-Dollar repräsentiert gleichzeitig die größte Photovoltaik-Freiflächenanlage in Osteuropa, die acht Prozent der Elektrizität ausmacht, die von allen inländischen Solarkraftwerken erzeugt werden. Mit der Belegung von rund ???1087 Acre (440 Hektar) und einem Bestand von 466.000 Solarmodulen ist das riesige Solarkraftwerk bereits mit dem ungarischen Elektrizitätsnetzwerk verbunden und in der Lage, jährlich 372 Gigawattstunden (GWh) Strom zu erzeugen (genug, um die ungarische Stadt Debrecen mit 200.000 Bewohnern ein halbes Jahr lang mit Energie zu versorgen).

Stem bietet umweltfreundliche Lösungen und Dienstleistungen, die entwickelt wurden, um den wirtschaftlichen, ökologischen und Resilienzwert von Energieanlagen und Portfolios zu optimieren. Die führende durch künstliche Intelligenz (KI) gestützte Analyseplattform Athena® von Stem versetzt Unternehmen in die Lage, den Mehrwert umweltfreundlicher Energieanlagen in großem Maßstab zu erschließen und freizusetzen. Leistungsstarke Anwendungen, darunter PowerTrack von AlsoEnergy, vereinfachen und optimieren das Anlagenmanagement und integrieren ein Ökosystem der Eigentümer, Entwickler Vermögenswerte und Märkte. Stem bietet darüber hinaus integrierte Partnerlösungen, um zur Verbesserung der Renditen bei Energieprojekten beizutragen, einschließlich der Integration von Speichermöglichkeiten und Aufladung von Solar- und Elektrofuhrparkfahrzeugen. www.stem.com.

