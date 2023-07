ISACA, eine führende globale Organisation für Experten im Bereich digitales Vertrauen, freut sich bekannt zu geben, dass sie der European Cyber Security Organization (ECSO) beitritt. Die Mitglieder werden an der Beschleunigung des gemeinsamen Engagements von ECSO und ISACA arbeiten, die Cybersicherheit voranzubringen, die Zusammenarbeit zu fördern und das digitale Vertrauen in ganz Europa wachsen zu lassen.

Die Mitgliedschaft bei ISACA bringt zahlreiche Vorteile und Möglichkeiten für Organisationen und Fachleute in Europa. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit ECSO wird ISACA ihr Fachwissen, ihre Ressourcen und Schulungsinitiativen teilen, um das europäische Cybersicherheits-Ökosystem weiter zu entwickeln und Cybersicherheitspraktiken in der gesamten Region zu verbessern.

Die Mitgliedschaft von ISACA bei ECSO wird auch dazu dienen, die Women4Cyber-Initiative von ECSO und das SheLeadsTech-Programm der One In Tech Foundation von ISACA auf vielfältige Weise zu nutzen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, gemeinsame Programme und Initiativen zu entwickeln, um den Bereich der Cybersicherheit für Frauen attraktiver zu machen.

"Wir freuen uns, Mitglied von ECSO zu werden und mit angesehenen Organisationen zusammenzuarbeiten, um die Cybersicherheit in Europa zu stärken", sagte Erik Prusch, CEO von ISACA. "ISACA steht seit langem an vorderster Front bei der Behebung des Fachkräftemangels im Bereich Cybersicherheit durch umfassende Ausbildung, Mitgliedschaft und Schulungsprogramme. Durch die Zusammenarbeit mit ECSO wird ISACA ihr Engagement für die Unterstützung der Cybersicherheitsagenda der Europäischen Union und die Förderung von Innovation, Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichem Wohlbefinden verstärken", sagte Chris Dimitriadis, Vorstandsvorsitzender von ISACA Europe und Chief Global Strategy Officer bei ISACA.

"Wir bei ECSO freuen uns über die Zusammenarbeit mit ISACA, einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen IT-Governance, Risiko, Datenschutz und Cybersicherheit. Im digitalen Zeitalter sind Vertrauen, Privatsphäre und Datenschutz Grundwerte, die mit Mitteln geschützt werden müssen, die über technische Kontrollen hinausgehen", erklärte Joanna Swiatkowska, Chief Operating Officer bei ECSO. "Gemeinsam mit ISACA wollen wir diese Probleme in den Fokus bringen und die digitalen Kompetenzen sowie den Aufbau von Fachkräften in Europa stärken, die erforderlich sind, um zu einer sichereren digitalen Welt beizutragen. Diese Zusammenarbeit spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, das digitale Vertrauen zu stärken und eine Kultur der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Verantwortung zu fördern."

Weitere Informationen über ISACA-Qualifikationen finden Sie hier, und ISACA-Cybersicherheits-Ressourcen finden Sie hier. Erfahren Sie hier mehr über SheLeadsTech.

ÜBER ISACA

ISACA® (www.isaca.org) ist eine globale Gemeinschaft, die Einzelpersonen und Organisationen in ihrem Streben nach digitalem Vertrauen fördert. Seit mehr als 50 Jahren stattet ISACA Einzelpersonen und Unternehmen mit dem Wissen, den Qualifikationen, der Bildung, dem Training und der Gemeinschaft aus, um ihre Karriere voranzutreiben, ihre Organisationen zu transformieren und eine vertrauenswürdigere und ethischere digitale Welt aufzubauen. ISACA ist eine globale Vereinigung und lernende Organisation, die das Fachwissen ihrer 170.000 Mitglieder nutzt, die in Bereichen des digitalen Vertrauens wie Informationssicherheit, Governance, Gewährleistung, Risiko, Datenschutz und Qualität tätig sind. ISACA ist in 188 Ländern vertreten, mit 225 Ortsverbänden weltweit. In Europa hat ISACA über 30.000 Mitglieder, und die Organisation hat ihre regionale Präsenz durch die Gründung einer Niederlassung in Dublin, Irland, im Jahr 2022 weiter gestärkt. Mit ihrer Stiftung One In Tech unterstützt ISACA die IT-Ausbildung und Karrierewege für unterversorgte und unterrepräsentierte Teile der Bevölkerung.

ÜBER ECSO

Die European Cyber Security Organization (ECSO) ist eine gemeinnützige Organisation, die 2016 gegründet wurde. ECSO vereint mehr als 290 europäische Cybersicherheitsakteure, darunter große Unternehmen, KMU und Start-ups, Forschungszentren, Universitäten, Endbenutzer, Betreiber, Verbände und nationale Verwaltungen. ECSO arbeitet mit ihren Mitgliedern und Partnern an der Entwicklung eines wettbewerbsfähigen europäischen Cybersicherheits-Ökosystems, das zuverlässige Lösungen für die Cybersicherheit bereitstellt und Europas Position auf den Gebieten der Cybersicherheit und technologischen Unabhängigkeit voranbringt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ecs-org.eu

