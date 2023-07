Akanda Corp. ("Akanda" oder "Unternehmen") (NASDAQ: AKAN), ein internationales Unternehmen mit medizinischer Cannabisplattform, teilte heute mit, dass das Unternehmen am 3. Juli 2023 eine schriftliche Benachrichtigung (das "Benachrichtigungsschreiben") vom Listing Qualifications Department of the Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") erhalten hat, in der das Unternehmen darüber informiert wird, dass es den in der Nasdaq Listing Rule 5550(a)(2) festgelegten Mindestangebotspreis nicht erfüllt. Die Benachrichtigung erfolgte aufgrund der Tatsache, dass der Schlusskurs der Stammaktien ohne Nennwert ("Stammaktien") des Unternehmens an 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen unter 1,00 USD je Aktie lag.

Das Benachrichtigungsschreiben hat derzeit keine Auswirkungen auf die Notierung des Unternehmens am Nasdaq Capital Market. Gemäß Nasdaq Listing Rule 5810(c)(3)(A) wurde dem Unternehmen eine Frist von 180 Kalendertagen bzw. bis zum 1. Januar 2024 eingeräumt, um die Einhaltung der Nasdaq Listing Rule 5550(a)(2) zu gewährleisten. Dazu müssen die Stammaktien des Unternehmens an mindestens 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen einen Schlusskurs von mindestens 1,00 USD aufweisen. Sollte das Unternehmen diese Anforderung bis zum 1. Januar 2024 nicht erfüllen, kann eine zusätzliche Frist gewährt werden. Bei anhaltender Nichterfüllung droht der Entzug der Börsenzulassung.

Der Geschäftsbetrieb des Unternehmens wird durch den Erhalt des Benachrichtigungsschreibens nicht beeinträchtigt. Das Unternehmen beabsichtigt, den Schlusskurs seiner Stammaktien zu überwachen und kann gegebenenfalls einige Optionen in Erwägung ziehen, darunter einen umgekehrten Aktiensplit seiner Stammaktien, um den Mindestangebotspreis gemäß den Nasdaq Listing Rules zu erfüllen.

Über die Akanda Corp.

Akanda ist ein internationales Unternehmen mit einer Plattform für medizinisches Cannabis und Wellness, das die Lebensqualität von Menschen verbessert, indem es den Zugang zu hochwertigen und erschwinglichen Produkten verbessert. Zum Portfolio von Akanda gehören Holigen, ein in Portugal ansässiger Anbauer, Hersteller und Vertreiber mit einer preisgekrönten EU-GMP-zertifizierten Indoor-Anbauanlage, und CanMart, ein umfassend lizenzierter britischer Importeur und Distributor von Pharmaprodukten, der Apotheken und Kliniken in Großbritannien beliefert. Die Lieferkette des Unternehmens, die alle Phasen vom Saatgut bis zum Patienten abdeckt, umfasst auch Partnerschaften mit dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen Cookies, dem weltweit bekanntesten Cannabisunternehmen, der Cansativa Group, einem führenden Import- und Vertriebsunternehmen für medizinischen Cannabis in Europa, und der Leva Clinic von Cellen Life Sciences, einer der ersten vollständig digitalen Schmerzkliniken in Großbritannien.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Information and Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, die möglicherweise "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen lediglich die Überzeugungen von Akanda hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß unsicher sind und außerhalb der Kontrolle von Akanda liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkennbar oder können Aussagen enthalten, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können, könnten, würden" bzw. "fortgesetzt werden", "auftreten werden" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf erwartete Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geschäftsstrategie, Produktentwicklung sowie Verkaufs- und Wachstumspläne. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Akanda verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

