Nach der Ankündigung der Staatsanwaltschaft von Georgien, Strafanzeige gegen den Unternehmer George Bachiashvili wegen der angeblichen Veruntreuung von Kryptowährung und der Legalisierung illegaler Einkünfte zu stellen, prangerte das Anwaltsteam von Bachiashvili bei Amsterdam Partners LLP die Unverhältnismäßigkeit der Klageerhebung an.

"Unsere Kanzlei fungiert als internationaler Rechtsbeistand für Herrn Bachiashvili. Wir haben die Absicht, seine Rechte mit Nachdruck geltend zu machen und seine Unschuld angesichts dieser absurden, politisch motivierten Klage nachzuweisen", berichtet Robert Amsterdam, Gründungspartner von Amsterdam Partners LLP. "Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Klage nicht auf Tatsachen oder seriösen Ermittlungen beruht, sondern das Ergebnis einer instrumentalisierten Strafverfolgung ist."

Amsterdam fügt an: "George Bachiashvili ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer von tadelloser Reputation, der nun wegen seiner politischen Überzeugungen ins Visier genommen wird. Der Staatsapparat dient dabei als Tatwaffe. Diese Anschuldigungen sind eine Schande für das Land, und wir beabsichtigen, unseren Mandanten mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen, sowohl im Inland in Zusammenarbeit mit unserem Co-Anwalt in Georgien, als auch international."

George Bachiashvili ist ein Risikokapitalgeber und Investor, der zahlreiche Start-ups in den Bereichen Technologie, Finanztechnologie, Blockchain und anderen innovativen Branchen gegründet und unterstützt hat. Im Jahr 2014 gründete er Mission Gate eine Risikokapitalfirma, die weltweit in Projekte der Früh- und A/B-Phase investiert. Zuvor hatte er den Georgian Co-Investment Fund aufgelegt, den größten Private-Equity-Fonds mit Sitz in Georgien, der in die Bereiche Energie, Gastgewerbe, Landwirtschaft und Fertigung investiert. Seit 2014 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats der georgischen Börse und war davor in verschiedenen Positionen bei Booz Co, der Abu Dhabi Group und der Bank of Georgia tätig.

Amsterdam Partners LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit Büros in London und Washington DC. Weitere Informationen finden Sie unter www.amsterdamandpartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230706446135/de/

Contacts:

Greta Westman, g.westman@amsterdamandpartners.com, +44 7714260952