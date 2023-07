DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Stopp des Heizungsgesetzes:

"Das Heizungsgesetz ist längst zum Symbol der Entfremdung der Ampelkoalitionäre untereinander und vom Großteil der Bevölkerung geworden. Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause dürfte nicht nur das Ansehen von Habeck, sondern der gesamten Regierung weiter sinken. Die Menschen in Deutschland hatten von Anfang an das Gefühl, dass sie die Regierung gar nicht ernsthaft mitnehmen will. Sie wünschen sich schon lange Planungssicherheit, doch die rückt nun weiter in die Ferne. Die Unsicherheit in der Bevölkerung wird ab dem heutigen Tag nicht kleiner, sondern größer. Dazu kommt: Das Handwerk, das sich die ganze Zeit in Sachen Wärmepumpe Behäbigkeit vorwerfen lassen musste, steht in den Startlöchern und kann nicht loslegen. Dass SPD, Grüne und FDP auf eine Sondersitzung zum Heizungsgesetz in der Sommerpause verzichten, ist die einzig richtige Entscheidung. Eine weitere Hauruck-Aktion hätte den Eindruck nur noch verstärkt, dass die Ampelkoalitionäre überhaupt nicht dazulernen - und weiteres Vertrauen gekostet."/ra/DP/nas