Florenz, Italien (ots/PRNewswire) -An der Preisverleihung im Römischen Theater nahm auch Andrea Abodi teil, der Minister für Sport und Jugend.Gestern Abend verfolgten mehr als tausend Zuschauer im Römischen Theater in Fiesole begeistert das große Finale der XXVII. Auflage der Menarini International Fair Play Awards. Die von der Menarini Fair Play Foundation organisierte Veranstaltung, bei der es um die Kultur des Fair Play und des Respekts im Sport geht, fand zum ersten Mal auf dieser großartigen Bühne statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Gewinner des Jahres 2023. International bekannte Sportlegenden, die als leuchtende Beispiele für eine gesunde Einstellung zum Wettbewerb gelten - sowohl im Sport als auch im Leben.In der ersten Reihe des Theaters in Fiesole saßen Namen von Weltrang. Mit den diesjährigen Preisträgern sowie vielen Menarini-Fairplay-Botschaftern früherer Jahre waren sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart der Veranstaltung auf den Tribünen vertreten. Unterstrichen wurde die Bedeutung des Preises auch durch die Anwesenheit des Ministers für Sport und Jugend, Andrea Abodi, der 2016 selbst mit dem Fair Play Menarini International Award ausgezeichnet worden war."Die Fair Play Menarini Awards sind in der Sportwelt zu einer traditionsreichen Veranstaltung geworden - eine begehrte Auszeichnung, die jeder Sportler und Manager gerne erhalten würde. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie sehr ich mich über die Auszeichnung in der Kategorie "Geste des Fair Play" im Jahr 2016 gefreut habe, und zwar für eine Initiative, die ich als Präsident der Lega B vorgeschlagen hatte, bei der der Schiedsrichter am Ende des Spiels denjenigen Spielern, die einen besonderen Sinn für Fair Play unter Beweis gestellt hatten, eine grüne Karte zeigt. Respekt, Sportsgeist und soziale Verantwortung sind Elemente, die von der Schulzeit an zum selbstverständlichen Bestandteil des Lebens eines jeden Einzelnen gehören sollten. Leider ist dies nicht immer der Fall. Deshalb tragen Veranstaltungen wie die Fair Play Awards dazu bei, die Werte des Sports ins Rampenlicht zu rücken, indem herausragende Persönlichkeiten, die als Vertreter und Fürsprecher des Sports fungieren, der jungen Generation als positives Beispiel dienen. 27 Auflagen bedeuten einiges. Die Veranstaltung hat sich im Laufe der Zeit zu einer Tradition entwickelt. Eine, die sich Jahr für Jahr wiederholt und immer besser wird. Sie verdeutlicht die Werte und Erfahrungen, die im Namen von Loyalität und Respekt vor den Regeln die Grundlage für einen gesunden Wettbewerb bilden, bei dem das Überwinden des Gegners mit der persönlichen Entwicklung und dem Streben nach ständiger Verbesserung einhergeht", erklärte Andrea Abodi, Minister für Sport und Jugend.Beim letzten Akt der Preisverleihung, die heute Abend ab 21 Uhr auf Sportitalia übertragen wird, traten Stars der internationalen Sportszene auf. Los ging es beim Fußball mit Javier Zanetti, dem legendären Kapitän und Vizepräsidenten von Inter Mailand sowie dem Trainer Antonio Cabrini, einem ehemaliger Stammspieler von Juventus Turin, die den Paolo Rossi-Sonderpreis "Vorbild" verliehen, in Erinnerung an den glorreichen Sieg bei der Weltmeisterschaft 1982 mit Paolo "Pablito" Rossi. Die Fahne der Leichtathletik hielt die Rekord-Langstreckenläuferin Larissa Iapichino hoch, die bei der Goldenen Gala im vergangenen Juni die Goldmedaille gewonnen hatte, während der allseits beliebte olympische Schwimmer Massimiliano Rosolino und die paralympische Schwimmerin Giulia Ghiretti die besten italienischen Wassersportler repräsentierten. Auf der Bühne standen außerdem zwei außergewöhnliche Wintersportlerinnen, die Skifahrerin Deborah Compagnoni und die Biathletin Lisa Vittozzi. Nicht zu vergessen der Fechtstar Elisa Di Francisca, die Volleyballtrainerin Alessandra Campedelli, die die iranische Frauennationalmannschaft trainiert hat sowie der NBA-Basketballstar Luis Alberto Scola Balvoa. Die "Löwin" des Tennissports, Francesca Schiavone sowie der neu ernannte Direktor von Rai Sport, Jacopo Volpi, Gewinner des Franco Lauro-Sonderpreises "Erzählen von Gefühlen", komplettierten die Liste der Neuaufnahmen in die Fair Play Menarini Hall of Fame."Die Erfahrung der Preisverleihung hat uns noch bewusster gemacht, dass wir an einem wirklich einzigartigen Projekt beteiligt waren", sagte Anna Ravoni, die Bürgermeisterin von Fiesole. "Eine Veranstaltung wie diese, die den Geist dessen, was Sport wirklich ausmacht, durch die Geschichten der vielen Athleten vermitteln will, die heute Teil unserer kollektiven Vorstellungswelt sind, ist ein wichtiges Vermächtnis. Jeder hier in Fiesole ist begeistert, die Fair Play Menarini International Awards auf diesem Weg kennengelernt zu haben."Im Rahmen der von Lorenzo Dallari und Rachele Sangiuliano moderierten Zeremonie kehrte auch die Musikgruppe Neri per Caso auf die Fair Play Menarini-Bühne zurück, die genau 24 Jahre nach ihrem letzten Auftritt bei der Preisverleihung zu den Stars des Abends wurde. Die Swingband Papillon eröffnete den Abend. Ein weiteres bemerkenswertes Comeback feierte Federica Pellegrini, die unangefochtene Heldin des italienischen Schwimmsports, die im Jahr 2022 mit dem Fair Play-Preis ausgezeichnet wurde und als Ehrengast der Veranstaltung von den Zuschauern sehr herzlich empfangen wurde.Die XXVII. Auflage der Preisverleihung ist gerade erst zu Ende gegangen, aber wir blicken bereits in die Zukunft", so Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi und Ennio Troiano, Vorstandsmitglieder der Menarini Fair Play Foundation. "In der Zwischenzeit möchten wir den Einwohnern von Fiesole und vor allem den neuen Fair Play Menarini-Botschaftern danken, die ein leuchtendes Beispiel für Menschlichkeit sind und die wahren Werte des Sports auf der ganzen Welt hochhalten."Hier sind die Preisträger und Kategorien der XXVII. Fair Play Menarini International Awards:- FRANCESCA SCHIAVONE, Kategorie "Sport und Leben"- JAVIER ZANETTI, Kategorie "Legendäre Persönlichkeit"- DEBORAH COMPAGNONI, Kategorie "Karriere Fair Play"- ALESSANDRA CAMPEDELLI, Kategorie "Soziale Werte des Sports"- ANTONIO CABRINI, Kategorie Paolo Rossi-Sonderpreis "Ein Vorbild für die Jugend"- ELISA DI FRANCISCA, Kategorie "Sport und Mut"- GIULIA GHIRETTI, Kategorie SUSTENIUM Energie and Herz "Sport über den Sport hinaus"- LARISSA IAPICHINO, Kategorie "Ein Lächeln fürs Leben"- MASSIMILIANO ROSOLINO, Kategorie "Sportförderung"- LUIS ALBERTO SCOLA BALVOA, Kategorie "Fair Play"- LISA VITTOZZI, Kategorie "Fair Play und Umwelt"- JACOPO VOLPI, Kategorie Franco Lauro-Sonderpreis "Erzählen von Gefühlen"- MARIACLOTILDE ADOSINI, Kategorie "Junge Athleten"- EMILIA ROSSATTI, Kategorie "Junge Athleten"- GIORGIO PIETRO TORRISI, Kategorie "Junge Athleten"- GIANLUCA GENSINI, Kategorie Fiamme Gialle-Sonderpreis "Studio und Sport"Folgende Fair Play-Botschafter nahmen ebenfalls teil:ANDREA ABODIGIANCARLO ANTOGNONIEDWIN MOSESFEDERICA PELLEGRINIARRIGO SACCHITOMMIE SMITH