NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Atoss Software von 160 auf 190 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die starke Nachfrage bei dem Anbieter von Personalsoftware halte an, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine langfristigen Margenschätzungen sowie seine Erwartungen für die mittelfristigen Wachstumsraten ein wenig an. Wegen der hohen Bewertung bleibe er aber bei seinem Anlagevotum./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 14:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 19:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005104400

