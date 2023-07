Gerresheimer Aktien - der Platow Brief mag die Aktie seit längerem. Im April handelte die Aktie noch unter 90,00 EUR und Platow empfahl bis zu Kursen von 84,40 EUR zuzukaufen und ein Stop bei 63,30 EUR setzen. Und jetzt handelt die Aktie mittlerweile aktuell bei 103,50 EUR (XETRA-Schlusskurs Donnerstag). Schöne Gewinne, die Luft wird dünner. Aber selbst wenn das KGV nicht mehr so günstig scheint, wie im April, so sieht Platow bis zu 110,00 EUR immer noch einen KAUF. Warum? Gerresheimer - Margenstarke Dynamik Unternehmenszentrale der Gerresheimer AG © Gerresheimer Beim Verpackungsspezialisten Gerresheimer ...

