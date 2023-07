DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DWS - Der Fondsgesellschaft DWS könnte eine Millionenstrafe wegen Greenwashing drohen. Die Deutsche-Bank-Tochter verhandle mit der Staatsanwaltschaft über die Höhe einer möglichen Geldbuße, sagten mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen dem Handelsblatt. Die Gespräche sollen sich noch in einem frühen Stadium befinden. Die DWS äußerte sich nicht konkret dazu, ob sie über eine Geldbuße verhandelt. "Wir arbeiten seit Beginn der Untersuchungen aktiv, offen und transparent mit den Behörden - und damit auch mit der Staatsanwaltschaft - zusammen", sagte ein DWS-Sprecher. Das werde man weiterhin tun. "Die Aufklärung der Vorwürfe und der Abschluss der externen Untersuchungen haben für die Geschäftsführung weiterhin höchste Priorität." (Handelsblatt)

SIEMENS ENERGY - Siemens Energy richtet für sein Windgeschäft einen Sonderausschuss im Aufsichtsrat ein. Den Vorsitz wird Ex-Voith-Chef Hubert Lienhard übernehmen, wie die Wirtschaftswoche aus dem Umfeld des Aufsichtsrats erfuhr. Der Ausschuss soll die neuen Milliardenlasten der kürzlich voll übernommenen Windtochter Siemens Gamesa durchleuchten. Es gehe vor allem darum, die technischen Probleme und ihre finanziellen Folgen zu analysieren und aufzuklären, heißt es im Umfeld des Aufsichtsrats. (Wirtschaftswoche)

FIELMANN - Die Optikerkette will auf ihrer Hauptversammlung in der nächsten Woche weitere Details zu ihrem vor Jahresfrist angekündigten Sparprogramm nennen. Ziel ist es, Kosten in kundenfernen Zentralbereichen zu drücken, das wird auch zu Stellenstreichungen führen. (Börsen-Zeitung)

BIRKENSTOCK - L Catterton, die vom französischen Luxusmodehaus LVMH unterstützte Private-Equity-Firma, prüft nach Angaben von Insidern verschiedene strategische Optionen für Birkenstock, darunter auch einen Börsengang, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Der Sandalenhersteller könnte bei einem IPO mit mehr als 6 Milliarden Dollar bewertet werden, sagte eine der Personen, die nicht namentlich genannt werden wollte. Das Unternehmen arbeite mit Beratern wie Goldman Sachs und JPMorgan an einem möglichen IPO in den USA, so die Insider. Der könnte noch in diesem oder im nächsten Jahr stattfinden. (Bloomberg)

DERTOUR - Urlaubsreisen bleiben wohl auch im nächsten Jahr teuer. "Ich gehe davon aus, dass die Preise für Reisen nicht runtergehen werden", sagte Lionel Souque, Chef des Handels- und Touristikkonzerns Rewe, der Wirtschaftswoche. Die Rewe-Tochter Dertour ist Europas zweitgrößter Reiseanbieter nach Tui und profitiert derzeit trotz hoher Inflation von kräftiger Nachfrage. "Bei Dertour sehen wir zweistellige Wachstumsraten, sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch zum Vor-Corona-Jahr 2019", sagte Souque. Die Menschen wollten endlich wieder reisen und sich dabei auch etwas gönnen. (Wirtschaftswoche)

MESSE FRANKFURT - Die Frankfurter Messegesellschaft erholt sich allmählich von den Umsatzeinbrüchen der Pandemiejahre. Für das laufende Geschäftsjahr werde ein Umsatz von rund 600 Millionen Euro erwartet, sagte Messechef Wolfgang Marzin. Mit insgesamt 340 Veranstaltungen soll in diesem Jahr auch wieder ein positives operatives Ergebnis erreicht werden. "Damit ist die Messe Frankfurt im weltweiten Wettbewerb zurück in der Topliga", betonte Marzin. Seit 2020 hatte die Messegesellschaft drei Jahre in Folge wegen ausgefallener Veranstaltungen jeweils Verluste erzielt. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

INFRA GROUP - Der Netzinfrastruktur-Ingenieurdienstleister wird mehrheitlich vom Finanzinvestor PAI Partners übernommen. Laut Finanzkreisen zahlt die Private-Equity-Gesellschaft dafür mehr als 1 Milliarden Euro. Infra betreibt sein Geschäft rund um Netze für Telekommunikation, Strom und Wasser in Deutschland, Belgien, Frankreich und den Niederlanden. (Börsen-Zeitung)

