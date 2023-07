NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Just Eat Takeaway den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen. Damit brachte Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine skeptischen Erwartungen für die am 26. Juli anstehenden Zahlen des Essenslieferdienstes zum Ausdruck. Das Kursziel senkte er von 1524 auf 1416 Pence, die fundamentale Einstufung beließ er auf "Neutral". Die Auftragsschwäche auf dem britischen Markt sollte sich im zweiten Quartal fortgesetzt haben, befürchtet der Experte. In den USA rechnet er sogar mit einem beschleunigten Bestellrückgang und Marktanteilsverlusten, was eine verbesserte operative Profitabilität (Ebitda) überschatten sollte./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

