NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die am 9. August anstehenden Halbjahreszahlen des Essenslieferdienstes sollten dank Marktanteilsgewinnen in Malaysia und Südkorea eine deutliche Verbesserung beim Bruttowarenwert (GMV) belegen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die im Schlussquartal zu erwartende positive Trendwende bei den Barmitteln dürfte der nächste Kurstreiber werden. Seine operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) lägen über den Konsensschätzungen. Zudem sehe er Spielraum für Optimierungen des Portfolios./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

Das sind die KI-Gewinner KI-Revolution voraus! Angesichts des beeindruckenden Wachstumspotentials dieser Branche stellen sich viele Anleger die Frage: Sollte man jetzt in KI-Aktien investieren? Wir stellen Ihnen 5 Aktien vor, die auf Ihre Watchlist müssen. Hier klicken